Daisuke Sato Merapat ke Persib Bandung, Raih Hasil Manis Bersama Filipina, Kalahkan Afganistan

TRIBUNJABAR.ID - Bek Daisuke Sato merapat ke Persib Badung setelah menjalani tugasnya memperkuat Timnas Filipina.

Lewat uggahan Insta Story, Daisuke Sato, dia mengabarkan telah terbang dari Filipina menuju Bandung, Rabu (14/9/2023).

".... Go back tio Bandung. See you soon Filipina," ucap Daisuke Sato dalam unggahannya.

Kehadiran Daisuke Sato bakal membuat lega pelatih Persib Bandung Bojan Hodak yang harus kehilangan pemai bek sayapnya, terutama bek sayap kanan.

Persib Bandung harus kehilangan I Putu Gede Juni Antara yang masih menjalani sanski KOmdis PSSI.

Kemudian Kakang Rudianto yang biasa menggantikan I Putu Gede Juni Antara dipanggil Indra Sjafri untuk berlaga di ajang Asian Games 2023.

Selain Kakang Rudianto, Robi Darwis juga mewakili Persib untuk berlaga di multi even olahraga se-Asia itu.

Persib Bandung bakal melawan Persikabo 1973, Sabtu (16/9/2023), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Masih dinantikan, apakah Daisuke Sato bakal bugar pas pertandingan nanti.

Filipina Menang

Timans Filipina dalam FIFA Match Day, berhasil mengalahkan Afganistan 2-1, Selasa (11/9/2023), di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina.

Namun, pada laga pertama di Stadion Nasional Kaohsiung, Distrik Zuoying, Kaohsiung, Taiwan, Jumat (8/9/2023), Filipina ditahan 1-1 oleh Taiwan.

Daisuke Sato berterima kasih kepada bobotoh karena telah mendukungnya saat bermain bersama Timnas Filipina di Taiwan.

Daisuke Sato harus membela Timnas Filipina melawan Taiwan di Stadion Nasional Kaohsiung, Distrik Zuoying, Kaohsiung, Taiwan, Jumat (8/9/2023).