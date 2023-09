Jadwal Liga 1 Besok, PSM Makassar Vs Barito Putera, Bali United Vs RANS Nusantara FC

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 besok, Jumat (15/9/2023) ada tiga pertandingan, PSM Makassar Vs Barito Putera, Bali United Vs RANS Nusantara FC, dan Dewa United Vs Bhayangkara FC.

Laga yang menjadi sorotan pada jadwal Liga 1 besok adalah PSM Makassar Vs Barito Putera.

PSM Makassar Vs Barito Putera bakal berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pukul 15.00.

Pertandingan tersebut rencananya akan disiarkan langsung Indosiar dan live streaming di Vidio.com.

PS Barito Putera sendiri sudah tiba di Parepare.

Pada laga ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Laga yang mempertemukan dua tim dengan posisi klasemen yang berbeda.

Tim berjuluk Laskar Antasari yang diisi pemain muda dan senior menempati posisi ke-2 klasemen sementara dengan perolehan 20 poin.

Sedangkan PSM tim juara BRI Liga 1 2022/23 itu kini terseok-seok di posisi ke-10 dengan perolehan 15 poin.

Dengan tekad melanjutkan tren positif, Bayu Pradana dkk siap mencuri poin.

Pelatih Rahmad Darmawan telah mempersiapkan tim dengan matang selama jeda kompetisi BRI Liga 1 2023/24. Sebanyak 22 pemain Barito Putera dibawa ke Parepare juga dalam kondisi yang baik.

Hanya dua pemain yang absen, Bagas Kaffa dan kiper Ega Rizky. Sedangkan dua pemain asing yang bergabung dengan Timnas Filipina akan menyusul ke Parepare.

"Ya sejauh ini semuanya berjalan baik. Kendala kita hanya soal beberapa pemain tidak dalam kondisi bagus. Tapi kita terus secara intensif melakukan persiapan termasuk plan B untuk melawan PSM," tutur pelatih yang biasa disapa RD itu.

Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan menginstruksikan timnya untuk mewaspadai permainan PSM Makassar. (Liga Indonesia Baru)

"Sementara yang absen Ega dan Bagas. Untuk Bagas setelah melakukan pemeriksaan di Jakarta, dokter timnas memutuskan untuk bergabung timnas karena kondisinya sudah 100 persen sudah bisa latihan seperti biasa."

"Untuk pemain yang gabung Timnas Filipina kita lihat kondisi terakhir jelang pertandingan. Mereka akan menyusul ke Parepare," katanya. (Liga Indonesia Baru)