Jadwal Lengkap Pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, Persib Bandung vs Persikabo 1973, Persik vs Persija

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Lengkap Pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 dimulai pada Jumat (15/9/2023). Dua laga menarik Persib vs Persikabo 1973 dan Persik Kediri vs Persija Jakarta bakal tersaji.

Persib Bandung vs Persikabo 1973 bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (16/9/2023) pukul 15.00.

Persib Bandung berpeluang merebut poin penuh mengingat Persikabo 1973 belum juga bangkit meski berganti pelatih.

Persikabo 1973 dilatih Aji Santoso yang gagal melanjutkan kontraknya bersama Persebaya.

Para pemain Persib Bandung bertekad untuk meraih kemenangan pada laga tersebut.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memaksimalkan waktu jeda kompetisi untuk mengevaluasi kekurangan tim.

“Saya akhirnya mempunyai waktu untuk sedikit bekerja memperbaiki tim. Karena sejak saya datang ke tim ini, saya tidak berhenti melakukan pertandingan, saya tidak ada waktu untuk jeda,” kata pelatih yang didatangkan untuk menggantikan Luis Milla ini.

Pelatih asal Kroasia itu akan melakukan evaluasi memberikan penerapan hal-hal yang ia tak suka dari performa anak-anak asuhnya selama ini.

Jeda internasional ini waktunya Bojan Hodak melakukan pembenahan secara mendalam.

“Jadi kami akan punya waktu selama dua pekan untuk berlatih bersama tim dan coba mengubah hal-hal yang saya sebenarnya tak suka. Saya rasa kami masih harus mengevaluasi diri,” terang Bojan Hodak.

Jadwal lengkap pekan ke-12 Liga 1 2023-2024:

Jumat, 15/9/2023

15:00 PSM vs Barito Putera

19:00 Dewa United vs Bhayangkara

19:00 Bali United vs RANS Nusantara

Sabtu, 16/9/2023

15:00 Arema vs Persita

15:00 Persib Bandung vs Persikabo 1973

19:00 Persis Solo vs PSIS Semarang

Minggu, 17/9/2023

15:00 Madura United vs Persebaya Surabaya

19:00 Borneo vs PSS Sleman

19:00 Persik Kediri vs Persija Jakarta

