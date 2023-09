PLN Kerja Sama dengan Perusahaan Korea Siapkan Implementasi Teknologi CCUS di PLTU 

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta, 09 September 2023 - PT PLN (Persero) menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Karbon Korea Co., Ltd. terkait impelementasi teknologi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Termasuk melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti CCUS untuk menekan emisi karbon dari pembangkit berbahan bakar batubara.

“Ini adalah konsep besar di mana kami menunjukkan kepada dunia, bahwa saat ini PLN memimpin upaya memerangi perubahan iklim di Indonesia. kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki kemauan, kami telah menghapus 13 Giga Watt energi fosil dari Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL), dan hari ini kami akan melakukan pembersihan yang lebih besar lagi,” ujar Darmawan pada sesi MoU di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis, (7/9).

Darmawan memaparkan, dalam upaya memerangi perubahan iklim global dibutuhkan kolaborasi sebagai kuncinya. Oleh sebab itu, lewat kolaborasi semacam ini, Darmawan optimis peta jalan transisi energi, memerangi perubahan iklim akan lebih mudah dibanding berjalan sendiri.

“Jadi saya telah mendengar banyak laporan tentang Karbon Korea yang merupakan salah satu lembaga terbaik, yang melibatkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Banyak pola dan banyak inovasi,jadi saya menaruh banyak harapan pada kerja sama semacam ini,” ungkap Darmawan.

Maksud dari kolaborasi implementasi CCUS ini, kata Darmawan, adalah untuk meningkatkan keberlanjutan pembangkitan listrik dan menurunkan emisi karbonnya. Upaya dekarbonisasi menggunakan CCUS ini dirasa strategis karena karbon yang ditangkap bisa dikonversi menjadi produk lain seperti metanol, asam format, hingga dimetil eter. Sementara untuk CO2 yang tidak dikonversi bisa digunakan untuk melakukan enhanched oil recovery (EOR) atau enhanched gas recovery (EGS).

”Tentu saja ini tak lepas dari visi besar pemerintah untuk melakukan transisi energi," ungkapnya saat

Darmawan juga melanjutkan, saat ini PLN memiliki potensi 37,6 gigawatt (GW) pembangkit batubara dan gas yang siap dipasang teknologi CCUS. Dengan teknologi ini, emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik dapat dikurangi secara masif.

Dalam MoU dengan Karbon Korea ini, Darmawan menambahkan, kedua pihak sepakat untuk segera melakukan studi bersama terkait pengembangan energi berkelanjutan, sharing knowledge dan peningkatan kapasitas pegawai PLN. Dijelaskan juga bahwa studi bersama ini merambah tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga komersial CCUS.

Selain itu, PLN juga tetap membuka pintu kerjasama dengan berbagai pihak lain terkait implementasi CCUS. Darmawan mengatakan besarnya biaya implementasi menjadi kendala penerapannya. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan insentif dari pemerintah agar penerapan teknologi CCUS lebih terjangkau.

Advisor Korea Carbon, Won-Dong Cho mengutarakan apresiasinya atas upaya transisi energi yang gencar dilakukan PLN pada masa Darmawan Prasodjo menjabat. Dirinya mengatakan MoU ini adalah merupakan langkah lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya.

”Saya harus mengucapkan terima kasih kepada PLN di bawah kepemimpinan Pak Darmawan. Ini adalah awal, kami mencoba, dan kali ini kami hadir di Jakarta untuk komitmen,” kata Won-Dong Cho.

Won-Dong Cho mengungkapkan, Karbon Korea, pada awalnya datang ke Indonesia untuk menghadiri acara seremonial Presiden RI Joko Widodo. Namun komitmen mereka dalam mengakselerasi transisi energi, membawa mereka untuk dapat menandatangani kesepahaman berbagai kerja sama dengan PLN dalam memerangi perubahan iklim global.

”Kehadiran kami di sini untuk mewujudkan komitmen kami,” tutup Won-Dong Cho.