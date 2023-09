Morinaga Dukung Si Kecil Jadi Generasi Berkualitas Lewat Acara Mom and Kids Day Out 2023

Morinaga Dukung Si Kecil Jadi Generasi Berkualitas Lewat Gelaran Mom and Kids Day Out 2023

TRIBUNJABAR.ID, Bandung 09 September 2023 - PT Sanghiang Perkasa (KALBE Nutritionals) melalui brand Morinaga, susu pertumbuhan anak, mengadakan acara Mom and Kids Day Out yang diadakan untuk mendukung Si Kecil berprestasi dan siap menghadapi masa depan menjadi pribadi yang unggul dengan berbagai aktivitas Adapun acara Mom and Kids Day Out 2023 diadakan di Grand Yogya Kepatihan dengan mengadakan edukasi tentang kesehatan Si Kecil dan juga berbagai kompetisi yang bisa diikuti oleh orang tua maupun Si Kecil, sebagai bentuk bonding untuk tumbuh kembang Si Kecil.

Perubahan yang terjadi semakin cepat, persaingan yang semakin berat, dan kompetisi yang semakin sulit membuat para orang tua harus mempersiapkan Si Kecil untuk dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan memberikan nutrisi yang terbaik dan stimulasi yang tepat sejak sedini mungkin, karena #WaktuTakBisaKembali.

“Sinergi nutrisi dan stimulasi perlu dilakukan agar Si Kecil dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tentunya Morinaga tidak berhenti sampai di produk nutrisi untuk membantu menyehatkan bangsa saja, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua agar dapat mencetak generasi-generasi platinum demi masa depan bangsa. Kondisi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, tidak menjadi batasan bagi Morinaga untuk tetap terkoneksi dengan para Ayah dan Bunda di mana pun berada,” ujar Bussiness Representative Growing Up Milk KALBE Nutritionals, Desi Sumegar.

Pada tahun ini, Mom and Kids Day Out 2023 mengangkat tema besar yaitu Dukung Si Kecil Go Beyond dengan Kecerdasan Majemuk. Morinaga berharap acara ini dapat menjangkau semua orang tua yang ada di mana pun berada agar bisa bersama-sama membantu Si Kecil teroptimalkan kecerdasan dan tumbuh kembangnya.

Nutrisi tepat dari rangkaian produk Morinaga Platinum dan Gold yang menjadi susu pertumbuhan pertama di Indonesia dengan sinergi Prebiotik GOS & Probiotik Triple Bifidus ini dapat mendukung daya tahan tubuh, kecerdasan, dan tumbuh kembang optimal.

Tersedia dalam produk Morinaga Chil Kid untuk usia 1-3 tahun dan Morinaga Chil School untuk usia 3-12 tahun.

“Morinaga berharap agar acara Mom and Kids Day Out ini bisa membantu Ayah dan Bunda di Indonesia untuk meningkatkan bonding bersama Si Kecil. Pastikan juga untuk memberikan nutrisi dan stimulasi terbaik sejak dini untuk dukung mimpi besar Si Kecil karena waktu tak bisa kembali,” tutup Desi Sumegar.