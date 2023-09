Ini Agenda Ridwan Kamil setelah Tak Lagi Jadi Gubernur Jabar, Jelaskan soal Breaking News

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencoba mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut akan ada breaking news minggu depan.

Klarifikasi tersebut pun muncul dan diungkapkan melalui media sosial instagramnya @ridwankamil.

Maksudnya breaking news itu,

Saya mau 'me time'. Saya teh mau pergi jauh keliling dunia mulai pekan depan. 10 tahun tidak ada 'me time' kecuali curi-curi waktu sedikit saat kedinasan ke luar wilayah, mau recharge badan dan pikiran.

It's time for me time. Entah kapan kembali lagi.

Good bye.

Status yang diunggah Ridwan Kamil pun disertai dengan video tentangnya yang melakukan keliling-keliling dengan sepeda motor dan mobil, serta menggambarkan sejumlah lokasi, mulai kamar (santai-santai), perdesaan, hingga pantai.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengomentari pernyataan elite PDIP yang mulai secara eksplisit menyebutinya sebagai orang yang dipertimbangkan Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Ganjar.

Ridwan Kamil mengaku masih menunggu arahan dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

"Saya per hari ini kan selalu ikut arahan dari Ketum Partai Golkar. Bagaimana dan sebagainya, kita tunggu saja takdir yang terbaik buat saya, buat Indonesia," ujarnya.

Jika nantinya ia memang terpilih dan diusung untuk maju di pilpres, kata Emil, ia akan melakukannya dengan baik.

Namun, jika tidak, ia juga tidak akan mempermasalahkannya.

"Kalaupun ada takdirnya saya, bismillah. Enggak ada pun enggak ada masalah karena hidup saya ini penuh manfaat," ujarnya.