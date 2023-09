20 Quotes Ucapan Menyambut September 2023 Penuh Doa dan Harapan, dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Sambut bulan September 2023 dengan kata-kata ucapan penuh doa dan harapan dalam Bahasa Inggris berikut ini.

Tahun 2023 kini sudah memasuki bulannya yang kesembilan, September.

Menyambut bulan baru, tentu Anda bisa menyongsong dan membuat harapan-harapan baru pada bulan September 2023 ini.

Anda juga bisa mengucapkan selamat datang bulan September di media sosial dengan menyisipkan doa dan harapan bagi rekan, keluarga, hingga teman.

Berikut 20 kata-kata atau quotes ucapan menyambut September 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. May September 2023 bring us health, happiness, and prosperity.

Artinya: "Semoga September 2023 membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi kita semua."

2. Wishing for new beginnings and exciting opportunities this September.

3. May this September be a month of growth, learning, and personal development.

Artinya: "Semoga bulan September ini menjadi waktu pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan pribadi."

4. Wishing for peaceful moments and joyful memories throughout September.

Artinya: "Berharap untuk momen-momen damai dan kenangan-kenangan bahagia sepanjang September."

5. May September 2023 be filled with love, kindness, and positivity.'