Saking Jatuh Cintanya, Bobotoh Minta Rachmat Irianto Bujuk Levy Madinda Bertahan di Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh minta kepada pemain Persib Bandung Rachmat Irianto untuk membujuk pemain idola mereka.

Bobotoh menginginkan gelandang Persib Bandung Levy Madinda bertahan bersama Pangeran Biru.

Levy Madinda merupakan kreator yang didatangkan Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023.

Levy Madinda ke Persib Bandung tak lepas dari cederanya aset yang didatangkan Luis Milla, yakni Tyronne del Pino.

Tyronne del Pino yang digadang-gadang bakal menghadirkan aroma tiki-taka di Persib Bandung, harus menerima kenyataan bahwa ia harus absen cukup lama dari Pangeran Biru.

Debut dari Tyronne del Pino di Persib Bandung sendiri harus diawali dengan cedera parah pemain berusia 32 tahun tersebut.

Bahkan, Tyronne del Pino harus pulang dari Persib Bandung menuju Spanyol untuk memulihkan cedera parahnya.

Demi mengantisipasi kepergian Tyronne del Pino, Persib Bandung meminjam sosok Levy Madinda dari Johor Darul Ta'zim hingga putaran pertama Liga 1 2023 berakhir.

Permintaan Bobotoh kepada pemain Persib Bandung Rachmat Irianto itu terungkap dalam deretan komentar postingan Instagram Levy Madinda di akun @levymadinda11 pada Minggu, 27 Agustus 2023.

"It's always fun to win at home amazing team a family together we're stronger thank you Bobotoh. I feel at home your support is essential and we need you Vamos +3 (Selalu menyenangkan menang di rumah, tim yang luar biasa, keluarga bersama, kami lebih kuat, terima kasih Bobotoh. Saya merasa dukungan Anda sangat penting dan kami membutuhkan Anda, ayo,-red)," tulis Levy Madinda dalam unggahan Instagram pribadinya seusai Persib Bandung menang.

Di deretan komentar postingan itu terselip pesan kepada pemain asal Gabon tersebut dari Rachmat Irianto.

Pemain serbabisa milik Persib Bandung berlabel Rp 5,65 miliar menurut Transfermarkt tersebut, memberi pesan kepada Levy Madinda untuk tidak terus-terusan bermain Instagram seusai mengunggah ucapan kepada Bobotoh.

"Dont play instagram to much bro (Jangan kebanyakan main Instagram bro,-red)," tulis Rachmat Irianto dalam unggahan Levy Madinda.

Gelandang serang Persib Bandung Levy Clement Madinda saat ditemui di Stadion GBLA, Kota Bandung, Rabu (23/8/2023). (Tribun Jabar)

Komentar Rachmat Irianto kepada gelandang asing Persib Bandung tersebut juga mendapat reaksi dari Bobotoh.