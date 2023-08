Bobotoh Jatuh Cinta kepada Levy Madinda, Ini Permintaan Mereka kepada Manajemen Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Bobotoh makin jatuh cinta kepada playmaker asing baru milik Persib Bandung, Levy Madinda.

Levy Madinda merupakan kreator yang didatangkan Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023.

Kedatangan Levy Madinda ke Persib Bandung tak lepas dari cederanya aset yang didatangkan Luis Milla, yakni Tyronne del Pino.

Tyronne del Pino yang digadang-gadang bakal menghadirkan aroma tiki-taka di Persib Bandung, harus menerima kenyataan bahwa ia harus absen cukup lama dari Pangeran Biru.

Debut dari Tyronne del Pino di Persib Bandung sendiri harus diawali dengan cedera parah pemain berusia 32 tahun tersebut.

Bahkan, Tyronne del Pino harus pulang dari Persib Bandung menuju Spanyol untuk memulihkan cedera parahnya.

Demi mengantisipasi kepergian Tyronne del Pino, Persib Bandung meminjam sosok Levy Madinda dari Johor Darul Ta'zim hingga putaran pertama Liga 1 2023 berakhir.

Keputusan Persib Bandung untuk mendatangkan Levy Madinda perlahan membuahkan hasil, mengingat sosoknya kini mulai beradaptasi di Pangeran Biru dengan baik.

Bahkan, Levy Madinda sudah mencetak satu gol untuk Persib Bandung dan mulai membantu Marc Klok dalam menyeimbangkan lini tengah Maung Bandung.

Terbaru, Levy Madinda berperan dalam kemenangan perdana Persib Bandung di kandang sendiri, tepatnya saat melawan RANS Nusantara FC di pekan ke-10 Liga 1 2023.

Levy Madinda menginisiasi serangan Persib Bandung yang berujung dengan gol pertama Pangeran Biru ke gawang RANS Nusantara FC di pekan ke-10 Liga 1 2023.

Kini, Levy Madinda mulai diidolakan oleh Bobotoh berkat kontribusinya di Persib Bandung yang mulai terasa.

Dalam unggahan Instagram @persib, Levy Madinda tak kuasa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bobotoh yang mendukungnya saat Persib Bandung menjamu RANS Nusantara FC.

"Thanks for coming Bobotoh enjoy the 3 pts, and thanks for the support I feel home (Terima kasih sudah datang Bobotoh nikmati tiga poinnya, dan terima kasih untuk dukungannya saya berasa seperti di rumah,-red)," tulis Levy Madinda dalam unggahan kemenangan Persib Bandung atas RANS Nusantara FC.