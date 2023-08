Ada 'Maung Dinda' di Persib Bandung, Jadi Idola Baru Bobotoh: Thanks for the Support I Feel Home

TRIBUNJABAR.ID - Kepergian play maker era Luis Milla, Tyronne del Pino. rupanya sudah dilupakan oleh Bobotoh.

Sebabnya, Bobotoh kini punya idola baru, siapa lagi kalau bukan play maker anyar, Levy Madinda.

Sosok Levy Madinda kian digandrungi oleh Bobotoh.

Kreator yang didatangkan Persib Bandung jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023, menunjukkan performa yang kian ciamik.

Ya, keputusan Persib Bandung untuk mendatangkan Levy Madinda perlahan membuahkan hasil, mengingat sosoknya kini mulai beradaptasi di Pangeran Biru dengan baik.

Haislnya, Levy Madinda sudah bisa mencetak satu gol untuk Persib Bandung dan mulai membantu Marc Klok dalam menyeimbangkan lini tengah Maung Bandung.

Terbaru, Levy Madinda berperan dalam kemenangan perdana Persib Bandung di kandang sendiri, tepatnya saat melawan RANS Nusantara FC di pekan ke-10 Liga 1 2023.

Levy Madinda sempat menginisiasi serangan Persib Bandung yang berujung dengan gol pertama Pangeran Biru ke gawang RANS Nusantara.

Ia pun beberapa kali terpantau mampu melakukan akselerasi yang membuat potensi serangan Persib membahayakan pertahanan lawan.

Alhasil, kini Levy Madinda mulai diidolakan oleh Bobotoh berkat kontribusinya di Persib Bandung yang mulai terasa.

Melirik dari unggahan Instagram @persib, Levy Madinda tak kuasa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bobotoh yang mendukungnya saat Persib Bandung menjamu RANS Nusantara FC.

"Thanks for coming Bobotoh enjoy the 3 pts, and thanks for the support I feel home (Terima kasih sudah datang Bobotoh nikmati tiga poinnya, dan terima kasih untuk dukungannya saya berasa seperti di rumah,-red)," tulis Levy Madinda dalam unggahan kemenangan Persib Bandung atas RANS Nusantara FC.

Sontak saja, Bobotoh turut menanggapi komentar Levy Madinda dalam unggahan Instagram Persib Bandung tersebut.

Bobotoh menilai Levy Madinda perlahan mulai berkontribusi positif di Persib Bandung.