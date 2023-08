Pegadaian Kanwil X Bandung Gandeng IMA Ciptakan Marketing Kreatif di Media Digital

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pegadaian Kanwil X Bandung kolaborasi dengan Indonesian Marketing Association (IMA) Chapter Bandung ciptakan Marketing Kreatif di Media Digital.

Dalam kesempatan ini, turut digelar monthly gathering ke-16 IMA di Aula Pegadaian Kanwil X Jalan Pungkur No.125, Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Rabu (23/8/2023).

Pertemuan bulanan kali ini, bertajuk Creative Marketing: Ciptakan Sales yang Creative dan Digital Selling. Dihadiri oleh jajaran pemerintahan hingga kalangan mahasiswa.

"Hari ini kami bersilahturahmi bersama IMA Chapter Bandung. Kemudian pasti akan ada tindak lanjut kerja sama melalui MoU, berkolaborasi untuk memfasilitasi IMA menggelar monthly gathering dan berkesempatan untuk mengenalkan Pegadaian," ujar RCEO PT Pegadaian Kanwil X Bandung, Muh. Ariyadi Purwanto saat ditemui Tribunjabar.id, Rabu (23/8/2023).



Saat ini, kata dia, markerting Pegadaian menggunakan dua cara untuk menggaet nasabahnya.

"Pertama ada serangan darat, kita punya tim marketer dari jumlah outlet ada 296 outlet organik, kemudian ada 58 lokasi, bersama BRI, ada 4800 agen dan tenaga marketer kita kurang lebih sekitar 1500 khusus untuk kanwil Jawa Barat," jelasnya.

Ia menuturkan, kedua yakni serangan udara yang dimaksud menggunakan platform digital, melalui Pegadaian atau Pegadaian Syariah digital service.

"Pegadaian juga memiliki akun media sosial. Kita gunakan segala cara, kreatif untuk bisa menggaet nasabah," ujarnya.

Tak hanya itu, Pegadaian melakukan pemberdayaan masyarakat.

Ariyadi berharap, melalui kegiatan ini menggali potensi marketing yang kreatif.

"Kami menyambut baik kegiatan ini dan kita siap untuk berkolaborasi," ucapnya.

Sementara itu, Presiden IMA Chapter Bandung, Lina Aulia Santika menuturkan, kreatif marketing adalah membuat ide kreatif untuk produk. Sehingga senantiasa berinovasi untuk bisa diterima oleh pelanggan atau calon pelanggan.

"Kami ingin sekali berkontribusi terhadap pegadaian, kita ada MoU untuk membantu produk pegadaian itu ada terobosan baru dengan strategi marketing yang out of the box," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat masih beranggapan bahwa Pegadaian hanya wadah untuk menggadaikan sesuatu guna mendapatkan uang.

"Masih banyak orang yang gengsi untuk pergi ke Pegadaian. Kita rencananya menggunakan aplikasi melalui animasi, itu bagian dari strategi hingga hal tersebut menjadi sebuah branding," ucapnya.

Sebab, kata Lina, Pegadaian mempunyai produk yang memiliki target pasarnya luas,.

Ia menyebut, seperti adanya tabungan emas, kemudian Surat Gadai Efek dan lain sebagainya.

"Inu juga suatu hal yang baru untuk IMA. sehingga kita mengakselerasi Surat Gadai Efek biar lebih dikenal oleh masyarakat," ucapnya.

Sehingga, produk baru tersebut diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Karena produk Pegadaian adalah pembiayaan, makanya literasi digital untuk membangkitkan pemahaman masyarakat, dengan memunculkan konten marketing," pungkasnya.