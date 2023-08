Jelang Persib Bandung vs Barito Putera, Rahmad Darmawan Jadi Best Coach Of The Week Pekan Ke-7

TRIBUNJABAR.ID - Jelang Persib Bandung vs Barito Putera, pelatih kepala PS Barito Putera, Rahmad Darmawan terpilih menjadi Best Coach Of The Week pekan ke-7 BRI Liga 1 musim 2023/2024.

Penobatan tersebut diumumkan melalui akun instagram @liga1match pada hari Jumat (11/8/2023) sekira pukul 09.00 WIB.



Menanggapi hal tersebut, saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id melalui pesan WhatsApp, Coach RD mengaku bersyukur.

"Alhamdulilah, walau jujur saya enggak pernah berharap terpilih," tutur RD melalui pesan WhatsApp.

RD menegaskan, dirinya hanya fokus untuk membuat Barito Putera menjadi lebih baik dari pada sebelum-sebelumnya.

"Yang saya pikirkan bagaimana membuat Barito Putera menang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya," pungkasnya.

Persib Bandung vs Barito Putera bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (13/8/2023).

Ini merupakan pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2023/2024.

Kedua kesebelasan mendapatkan hasil yang berbeda pada laga sebelumnya.

Persib Bandung menderita kekalahan dari Persis Solo dengan skor 1-2.

Sebaliknya Barito Putera berhasil menang 2-1 atas Dewa United.

Levy Madinda Siap 200 Persen

Levy Madinda, yang berasal dari Gabon, menikmati dua pertandingan yang sudah dilalui melawan Bali United FC dan Persis Solo di BRI Liga 1 2023/24.

Menurutnya Liga Indonesia punya atmosfer yang luar biasa dengan dukungan para suporternya.

Atmosfer besar di liga membuatnya semakin terpacu unjuk kemampuan membawa Persib menang.