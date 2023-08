Chord dan Lirik Hymne Pramuka Ciptaan H Mutahar, Nyanyikan Pada 14 Agustus 2023

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik Hymne Pramuka.

Hymne Pramuka diciptakan oleh H Mutahar.

Sebagai informasi, H Mutahar adalah salah satu pejuang dari organisasi Pandu Rakyat Indonesia yang saat ini menjadi Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang menyelenggarakan kepanduan di Indonesia.

Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus.

Dalam momen peringatan tersebut, saat upacara, biasanya Hymne Pramuka dinyanyikan.

Chord dan lirik Hymne Pramuka

Versi 1

Intro : C G C G F G C..-G-C

C G F C

Kami.. Pramuka Indonesia

G F C -G

Manusia pancasila

F -Em Dm

Satya ku ku uu darmakan

G -F C

Dharma ku ku uu baktikan

G C G C

Agar jaya indonesia

C F Dm G

Indonesia.. Tanah airku

C G C G F G C

Kami jadi pandumu..

Versi 2

Intro : A E A E D E A..-E-A

A E D -A

Kami..pramuka indonesia

E D A-E

Manusia pancasila

D -C#m Bm

Satya ku ku uu darmakan

E -D A

Dharma ku ku uu baktikan

E A E A

Agar jaya indonesia

A D Bm E

Indonesia..tanah airku

A E A E D E A

Kami jadi pandumu..

Versi 3

Intro : G D G D C D G..-D-G

G D C -G

Kami.. Pramuka Indonesia

D C G-D

Manusia pancasila

C -Bm Am

Satya ku ku uu darmakan

D -C G

Dharma ku ku uu baktikan

D G D G

Agar jaya indonesia

G C Am D

Indonesia.. Tanah airku

G D G D C D G

Kami jadi pandumu..

