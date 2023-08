Sammy 'Seringai' Ajak Entrepreneur Muda Bandung Naik Level di SuperAdventure Superpreneur Meet Up

Sammy Bramantyo (Co-founder Lawless) akan menghadiri 'SuperAdventure Superpreneur Meet Up' di Graga Manggala Siliwangi, Kota Bandung pada 10 Agustus 2023. Bassis band Seringan ini akan berbagi pengalaman dan ilmu kepada para entreupreneur muda di Bandung.

TRIBUNJABAR.ID – Super Adventure kembali menghadirkan ajang 'SuperAdventure Superpreneur'. Ajang berkonsep kompetisi bisnis yang telah hadir sejak 2021, kembali bergulir tahun ini menjadi bagian komitmen dan upaya SuperAdventure dalam mendorong pertumbuhan para wirausahawan atau entrepreneur muda di Indonesia.

Tahun ini SuperAdventure bakal menggelar event roadshow bertajuk 'SuperAdventure Superpreneur Meet Up' ke sejumlah daerah. Setelah di Medan pada 3 Agustus kemarin, ajang ini bakal digelar di Kota Bandung pada 10 Agustus 2023 dan berlanjut ke Yogyakarta (16/8/2023) dan Malang (23/8/2023).

Di Bandung, ajang ini akan digelar di Graha Manggala Siliwangi. Sederet pesohor yang juga pebisnis muda sukses bakal dihadirkan sebagai pembicara.

Mereka adalah Sammy Bramantyo (Co-founder Lawless), Jeffry Jouw (Co-founder USS Network), dan Adit Yara (Founder & CEO NIION).

SuperAdventure Superpreneur Meet Up akan hadir di Graga Manggala Siliwangi, Kota Bandung pada 10 Agustus 2023.

Para sosok berpengalaman ini akan berbagi ilmu dan pengalaman seputar bisnis kepada para entrepreneur muda dari Kota Bandung dan sekitarnya. Acara nanti bakal dipandu oleh Kamidia Radisti yang juga dikenal sebagai pemilik bisnis meepandjangumur.

Sammy Bramantyo sebagai salah satu expert melontarkan antusiasmenya jelang diselenggarakannya Superpreneur Meet Up di Bandung. Menurut Co-founder Lawless, rangkaian SuperAdventure Superpreneur menjadi ajang yang tepat buat para entrepreneur muda dalam mengembangkan bisnis, memperluas relasi, sekaligus berpeluang meraih hadiah ratusan juta rupiah sebagai modal bisnis.

“Ajang Superpreneur Meet Up ini penting banget buat anak-anak muda yang mau bisnisnya naik level. Rata-rata kesulitan pebisnis baru adalah memulai dan menyiapkan modal. Nah dengan ajang ini, para entrepreneur muda bisa mendapatkan dua hal itu. Mereka bisa dapat modal pengetahuan dan kalau nanti terpilih bisa dapat modal usaha,” ujar Sammy.

Bassist di band Seringai ini menilai anak-anak muda di Jawa Barat, khususnya di Kota Kembang dikenal memiliki kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, jika mau terus belajar dan menimba pengalaman melalui ajang seperti Superpreneur Meet Up, ia optimistis bakal makin banyak pengusaha muda dari Bandung yang bisnisnya naik ke level yang lebih tinggi lagi.

Sammy mengaku siap berbagi ilmu dan pengalaman dengan para pebisnis muda Kota Bandung.

“Sejak ajang SuperAdventure Superpreneur tahun lalu, gue sudah melihat banyak banget ide bisnis segar dari para entrepreneur muda yang ikutan. Ide kreatif seakan enggak ada habisnya. Terlebih sekarang ada Superpreneur Meet Up di Bandung yang merupakan gudangnya anak-anak muda kreatif. Gue yakin kali ini bakal lebih seru lagi,” ujar Sammy.

Sementara itu perwakilan SuperAdventure, Aloysius Dwiwoko Hertiyono, mengatakan SuperAdventure Superpreneur Meet Up diadakan untuk menggelorakan semangat entrepreneurship bagi anak-anak muda di tiap kota yang dikunjungi.

Ia berharap berbagai kegiatan yang ada di Superpreneur Meet Up, mulai dari materi seminar dari para expert, business networking, hingga Superpreneur Exhibition dapat menjadi inspirasi para entrepreneur muda di ‘Kota Kembang’.

“Ajang Superpreneur Meet Up ini memiliki semangat untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada para entrepreneur muda di berbagai daerah. Sebagai penggagas program, SuperAdventure konsisten sejak tahun 2021 untuk mendorong generasi muda Indonesia dalam memajukan bisnis dan brandnya agar semakin dikenal luas di Indonesia maupun Internasional,” ungkap pria yang karib disapa Tiyok.

Selain tiga sosok expert yang menjadi pemateri, ajang Superpreneur Meet Up juga bakal menghadirkan para pemenang ajang SuperAdventure Superpreneur tahun lalu. Mereka adalah Eghip Kurniawan, juara Superpreneur 2022 (CEO Situ Party), Nurman Farieka 7th Winner Superpreneur 2022 (Founder Hirka), dan Bena Rivo 10th Winner Superpreneur 2022 (Founder & CEO Atourin).

Mereka akan berbagi cerita sukses dan impact positif mereka dapatkan setelah mengikuti kompetisi SuperAdventure Superpreneur.

“Pada acara nanti juga ada booth Superpreneur yang berisi display produk para pemenang SuperAdventure Superpreneur 2022. Para peserta Superpreneur Meet Up juga dapat melakukan registrasi untuk join di kompetisi SuperAdventure Superpreneur 2023. Kami yakin entrepreneur muda di Medan punya semangat dan potensi tinggi untuk menjadikan bisnisnya level up dan scale up,” ujar Tiyok.

Untuk datang di Superpreneur Meet Up, Superfriends bisa registrasi secara online di www.superpreneur.superlive.id, untuk awal ini hanya Rp 99 ribu saja, buruan sebelum berubah menjadi Rp 199 ribu, registrasi sudah include makan siang, snack, digital certificate, goodie bag dan kesempatan untuk menjalin networking dengan para pembicara serta peserta Superpreneur Meet Up. Buruan daftar, limited seats only!

Ikuti terus informasi lebih lengkap dan mekanisme pendaftaran ajang SuperAdventure Superpreneur 2023 melalui website www.superpreneur.superlive.id dan akun Instagram @SuperAdventure_id (*)