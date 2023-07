Jemaah Haji Pangandaran dan Bekasi Pulang ke Tanah Air, dari Kloter JKS 38 Tak Ada yang Meninggal

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, MAKKAH - Kloter JKS 35 yang beranggotakan jemaah haji Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bekasi berangkat ke Tanah Air dari Kota Makkah, Minggu (16/7/2023).

Menyusul kloter asal Jawa Barat Gelombang I lainnya yang akan pulang ke Tanah Air adalah JKS 34, JKS 38, JKS 36, JKS 37, dan KJT 9.

Ketua Kloter 35 asal Kabupaten Pangandaran, Mahmud Hidayat, mengatakan Kloter JKS 35 beranggotakan 399 orang dan sejak kedatangan di Kota Madinah sampai meninggalkan Kota Mekkah tidak ada satu pun anggota jemaah yang meninggal dunia.

"Alhamdulillah, kami check out dari Mekkah pukul 6.45 WAS, 399 orang jemaah menggunakan 10 bus, dan insyaallah take off ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.55 WAS," kata Mahmud di Makkah, Minggu (16/7/2023).

Ia mengucapkan terima kasih kepada para petugas Sektor 1 yang telah membantu banyak hal selama di Mekkah, sampai kepulangan kloternya ke Tanah Air.

Ia pun memastikan semua anggota jemaah dalam kondisi sehat dan tidak satu pun yang meninggal dunia di Tanah Suci.

"Selama di Tanah Suci, kami berdoa agar agar dimudahkan segala urusan dan dimaafkan segala dosa serta dapat kembali beribadah ke Tanah Suci," katanya.

Sebelumnya diberitakan, jemaah haji asal Jawa Barat, baik dari embarkasi-debarkasi JKS (Jakarta-Bekasi) maupun KJT (Kertajati), berangsur meninggalkan Kota Mekkah.

Jemaah haji Gelombang II berangkat untuk menjalani ibadah di Kota Madinah, sedangkan jemaah haji Gelombang I berangkat menuju Tanah Air melalui King Abdul Aziz International Airport di Jeddah.

Berdasarkan jadwal kepulangan, empat kloter terakhir asal Jawa Barat Gelombang I, yakni KJT 9, JKS 36, JKS 37, dan JKS 38, akan meninggalkan Kota Makkah pada 17 Juli 2023.

Lainnya, berangsur ke Kota Madinah. Dengan demikian, Mahbas Jin yang selama ini menjadi kawasan pemondokan jemaah haji Jawa Barat di Kota Makkah pun semakin sepi.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sektor 1 Bagian Transportasi, Elpi Nazmuzaman, mengatakan setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Kota Mekkah dan Arafah-Muzdalifah-Mina, seluruh jemaah haji sedunia, termasuk Jawa Barat, berangsur meninggalkan Kota Makkah.

"Setelah jemaah melakukan kegiatan utama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, kemudian melakukan Tawaf Ifadah, maka jemaah istirahat beberapa hari di Kota Makkah, kemudian jemaah Gelombang II, yaitu yang pertama kali tiba ke Makkah akan melanjutkan kegiatan ke Madinah untuk melakukan kegiatan salat, ibadah, dan juga ziarah ke Makam Rasulullah SAW, kurang lebih delapan hari difasilitasi oleh pemerintah," kata Elpi di Kota Makkah, Minggu (16/7/2023).