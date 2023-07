Diminta Netizen Kembali ke Persib Bandung, Dejan Antonic Berikan Jawaban Menarik Seperti Ini

TRIBUNJABAR.ID - Dejan Antonic rupanya masih memiliki rasa cinta untuk Persib Bandung.

Rasa cinta itu terungkap melalui akun instagram Dejan Antonic.

Mulanya, pelatih yang kini berusia 54 tahun itu mengunggah fotonya yang sedang berada di salah satu stadion di Cina.

Kemudian, dalam kolom komentar yang ada muncul harapan dari netizen agar Dejan kembali melatih Persib.

Posisi pelatih Persib Bandung kini memang sedang kosong.

Luis Milla memilih untuk mengundurkan diri pada Sabtu (15/7/2023).

"Mudah-mudahan cepat comeback, Coach," tulis @azhar_bintang_muhammad.

"Please come to Persib my coach," tulis @iam_hfastiawan.

Menanggapi komentar-komentar itu, Dejan Atonic tak memberikan jawaban tegas apakah siap menggantikan Luis Milla.

Pelatih yang menungkangi Persib pada tahun 2016 itu hanya memastikan bahwa ia saat ini masih mencintai Persib Bandung.

"Beda saya dari pelatih lain ada karena hati saya masih BIRU."

"Masuk atau tidak ke Persib saya tetap hormat Bobotoh dan semua teman2 saya."

"Itu ada BEDA," tulis Dejan Antonic.

Untuk sementara, posisi pelatih Persib diisi oleh Yaya Sunarnya.