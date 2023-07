Nathalie Holscher Lepas Hijab, Pamer Rambut Panjang di Instagram, Tuai Kritik Pedas Netizen

TRIBUNJABAR.ID - Mantan istri komedian Sule, Nathalie Holscher kagetkan publik.

Nathalie Holscher kagetkan publik lantaran unggahan terakhirnya di Instagram.

Nathalie Holscher mengunggah potret dirinya membuka hijab, Senin (10/7/2023).

Unggahan tersebut berupa video dengan nuansa hitam putih, Nathalie Holscher buka hijab dan memperlihatkan rambutnya yang terurai.

Ia memperlihatkan rambut panjangnya dengan mengenakan dress lengan panjang.

Video yang gegerkan warganet tersebut benar-benar di posting di akun Nathali Holscher dengan durasi 1 menit 21 detik.

Nathalie Holscher pun tidak menuliskan keterangan apapun dalam unggahan tersebut.

Adapun mantan istri Sule itu menggunakan lagu berjudul Runtuh sebagai backsound video tersebut.

Dalam video, Nathalie Holscher tampak meperagakan beberapa adegan.

Mulai dengan membuka pintu hingga membaca buku di ayunan.

Raut wajah mantan istri Sule tersebut terlihat begitu sendu, ditambah dengan warna video ini yang diedit menjadi Black and White (B&W).

Tak butuh waktu lama, video Nathalie Holscher buka hijab ini pun langsung dibanjiri beragam komentar netizen.

@babb***.

Are you ok, nat?.

@uch***.

Cantikan pake hijab..sangat di sayangkan aja gtu.