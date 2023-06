Dewa 19 Feat All Stars Akan Konser di Stadion Si Jalak Harupat Soreang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar gembira nih untuk warga Kabupaten Bandung dan sekitarnya karena “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” akan mengguncang Stadion Si Jalak Harupat Bandung pada Sabtu, 19 Agustus 2023.

Sebelumnya menurut rencana, awalnya kota Surabaya akan menjadi bagian dari rangkaian tur ini namun rencana tersebut tidak akan terwujud.

Hal ini dikarenakan jadwal dan tempat acara tidak tersedia karena akan digunakan untuk kegiatan Sepak Bola Liga 1 Indonesia.

Pihak penyelenggara Otello Asia dan Redline Kreasindo pun harus memutuskan bahwa kota Surabaya tidak akan ada show atau pertunjukan untuk rangkaian tur ini.

CEO dari Otello Asia, Sysan Ibrahim mengatakan tur “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” hanya akan ada di kota Solo, Jakarta dan Bandung saja.

"Kami imbau bagi semua penggemar di Surabaya dan wilayah Jawa Timur lainnya yang ingin menyaksikan DEWA 19 featuring ALL STARS dapat menonton konsernya di kota terdekat misalnya datang ke kota Solo, atau bisa memilih nonton di Jakarta dan di Bandung," ujar Sysan dalam keterangannya, Senin (26/6/2023)

Untuk pembelian tiket presale 1 Bandung akan dibuka di 4 gerai tiket box resmi secara online mulai hari Selasa 17 Juni 2023 pukul 11.00 WIB hanya melalui loket.com, tiket.com, dewatiket.id dan tiketapasaja.com.

Dewa 19 dalam formasi lengkap saat awal berdiri. (Net)

Sysan mengatakan konser ini akan memberikan pengalaman berbeda dan menarik karena akan diberikan LED wristband.

Sehingga konser berlangsung puluhan ribu gelang pun akan terang dalam gemerlap di Stadion Jalak Harupat.

" DEWA 19 akan mengguncang Stage di Stadion Si Jalak Harupat Bandung bersama Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Sandhy Sondoro, Derek Sherinian, Dino Jelusick, Phil X and more to be announced,"tuturnya.

Untuk pertunjukan di Bandung, penjualan tiket presale 1 akan dimulai pada hari Selasa, 27 Juni 2023 pada pukul 11.00 WIB hanya dapat di beli secara online melalui loket.com, tiket.com, dewatiket.id dan tiketapasaja.com.

DEWA 19 featuring ALL STARS STADIUM TOUR 2023 akan menjadi gebrakan konser kolaborasi pertama terbesar dalam sejarah DEWA 19 di Indonesia dan menjadi sejarah baru konser berskala stadium show bersama musisi legendaris Internasional ternama dunia “ALL STARS” tampil dalam satu panggung di Solo, Jakarta dan Bandung.

Rionaldo Liputo selaku CEO dari Redline Kreasindo mengatakan untuk gelang LED ini nantinya akan dibagikan oleh pihak penyelenggara Otello Asia dan Redline Kreasindo kepada seluruh penonton pada saat kedatangan di Stadion Si Jalak Harupat Soreang – Bandung.

" Gelang LED ini dapat diaktifkan dan dikontrol dari FOH yang akan menyala dan gemerlap selama konser berlangsung," ujarnya.

Konser “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” merupakan mega project musical #FirstTimeInHistory gagasan dari Ahmad Dhani bersama Andra Ramadhan yang menginginkan agar DEWA 19 dapat melakukan kolaborasi dengan para personil band legendaris ternama dunia.

DEWA 19 featuring ALL STARS juga akan segera merilis 5 singles terbaru dalam waktu yang akan datang seperti: “Immortal Love Song”, “Arjuna” (versi bahasa Inggris), “Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”, “Rosanna” (lagu milik TOTO) dan lagu special anthem dengan aransemen baru, simak lagu “Bohemian Rhapsody” (lagu yang pernah dipopulerkan oleh Queen) dengan lead vocal Jeff Scott Soto.