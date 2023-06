40 Quotes atau Kata-kata Ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah quotes atau kata-kata ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris.

Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Dalam momen ini kita bisa memanfaatkannya dengan bersilaturahmi.

Salah satu cara silaturahmi adalah dengan berbagi ucapan, baik melalui pesan singkat atau bertemu langsung.

Berikut Tribunjabar.id sajikan kata-kata Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris.

Berikut adalah 40 ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya:

1. May the blessings of Idul Adha bring happiness, peace, and prosperity to your life.

Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga berkah ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran dalam hidupmu.

2. Wishing you a joyous and blessed Idul Adha.

Semoga kamu memiliki Hari Raya Idul Adha yang penuh sukacita dan diberkati.

3. May the spirit of sacrifice and devotion illuminate your path on this Idul Adha.

Semoga semangat pengorbanan dan ketulusan menerangi jalanmu di Hari Raya Idul Adha ini.

4. Sending you warm wishes on the occasion of Idul Adha.

Mengirimkan ucapan hangat untukmu di momen Hari Raya Idul Adha.