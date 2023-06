SHAHAR Ginanjar Eks Kiper Persija Gagal CLBK dengan Persib Bandung? Sang Mantan Ungkap Hal Ini

TRIBUNJABAR.ID - Shahar Ginanjar seakan mengonfirmasi dia gagal bergabung dengan Persib Bandung.

Shahar yang merupakan mantan kiper Persib itu terlibat dalam sesi latihan pasukan Luis Milla selama menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta.

Dia disebut-sebut menjalani trial.

Isu dia akan kembali merebak seiring cederanya Reky Rahayu.

Namun, dalam unggahan di Instagram pribadinya, @shaharginanjar12, Shahar yang merupakan kiper kelahiran Purwakarta itu seakan mengumumkan kegagalan.

Ada tiga unggahan Shahar, satu foto dan dua video soal aktivitasnya bersama Persib Bandung.

Pada foto, dia berada di tengah diapit Teja Paku Alam dan I Made Wirawan di kanan serta Fitrul Dwi Rustapa dan Luizinho Passos di kiri.

Dia menyertakan caption: Terimakasih sudah memberi kesempatan untuk berlatih bersama

Sukses buat persib di 2023-2024

Thanks @luiziinhopassos_goalk @made_wirawan

Semoga ada kesempatan d lain waktu.

Unggahan ini mendapat komentar Passos dan Made yang merupakan pelatih kiper dan asisten pelatih kiper.

Passos menulis: Thanks too @shaharginanjar12 you are big goalkeeper a very good person ,may you always be happy , man will always judge us , but God will always protect us and give us victory , may God bless you.

Sedangkan Made yang pernah menjadi rekan Shahar sebagai sesama kiper di Persib menulis: Sukses selalu @shaharginanjar12.

Setelah foto itu, Shahar mengunggah video saat menjalani latihan dengan label PersibTV di pojok kanan atas.

Dia digembleng Passos dan Made dengan beberapa materi latihan, juga saat terlibat dalam gim internal.

Di video ini dia menulis caption: Terimakasih atas latian nya semoga bermanfaat buat saya kedepan nya dan belajar arti kehidupan.

Terakhir, dia mengunggah video yang juga berisi sesi latihan bersama kiper lainnya di bawah arahan Passos dan Made.

Mantan kiper Persija Jakarta ini menulis caption: Terimakasih saya ucapkan, senang bs berlatih bersama team yg pernah berprestasi bersama dan ini adalah team pertama yg berprestasi dgn saya tidak ada rasa kecewa marah dan lain nya , hanya rasa senang dan bangga walau hanya berlatih dlm waktu yg singkat.

Belum ada konfirmasi dari pihak Persib apakah Shahar benar-benar tidak memiliki kesempata balik lagi ke tim Maung Bandung yang pernah dia bela dari 2013 hingga 2015 itu. (*)