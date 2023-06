Belasan Ribu Kader PDIP Jabar Akan Serbu GBK, Hadiri Puncak Peringatan Bulan Bung Karno

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 13.300 orang yang merupakan massa dari PDI Perjuangan Jawa Barat akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (24/6/2023).

Acara itu bertema Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya akan dihadiri semua unsur kader partai dari seluruh Indonesia.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, optimistis kader PDI Perjuangan Jabar akan sukses membawa massa sebanyak yang ditargetkan dan bersiap menerima arahan dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Acara ini, kata Ono, menjadi momentum memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden RI, Joko Widodo, dan calon presiden 2024, Ganjar Pranowo pun bakal hadir dan menyampaikan pidato yang menggugah semangat persatuan.

Ono berharap acara nanti bisa menginspirasi generasi muda untuk terus mengenang jasa-jasa Bung Karno dan menjaga nilai-nilai luhur yang ditekankan oleh sang proklamator tersebut.

"Nanti rombongan PDI Perjuangan Jabar bakal menempati zona 1 sampai 3 lobi barat GBK pada 24 Juni. Penempatan ini untuk memudahkan koordinasi dan pengorganisasian massa yang akan hadir. Adanya zona khusus ini pun kami harapkan bisa memudahkan para kader PDIP dalam berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain selama acara berlangsung," ujar Ono saat dihubungi, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: PDI-P Raih Elektabilitas Tertinggi menurut Survei Litbang Kompas, Partai Gerindra di Urutan Berapa?

Massa dari PDIP Jabar akan berangkat pada 23 Juni 2023 malam dengan menggunakan bus.

Ono mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan massa yang ada di Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.

"Sisanya dari 22 kabupaten/kota lainnya dan DPD ada 400 kader. Itu yang ikut by name by address dan memang dipentingkan, karena ini sekaligus konsolidasi partai. Jadi, diutamakan di tiga pilar partai, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif," katanya.

Ketua DPC PDIP Kota Bandung, Achmad Nugraha, mengatakan, ada 300 pengurus DPC PDIP Kota Bandung yang akan ikut serta ke GBK.

Ini sesuai dengan kuota yang diberikan untuk DPC PDIP Kota Bandung. Ia juga mengatakan, rombongan akan berangkat dengan menggunakan bus dari Bandung pada 23 Juni 2023 malam.

Baca juga: Hari Ini 53 Tahun Silam, Bung Karno Wafat, Dimakamkan di Blitar Atas Perintah Rezim Orde Baru

Pameran

Selain di GBK, peringatan hari lahir Bung Karno juga dilakukan di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung. Sebanyak 122 foto, 122 buku tentang perjuangan Soekarno, dan beberapa artefak barang peninggalannya dipamerkan selama bulan Juni di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan No 5. Angka 122 dipilih karena disesuaikan dengan usia Bung Karno tahun ini. (nandri prilatama/putri puspita)