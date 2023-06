Lagu "Putri" dari Jamrud, Menutup Konser Semesta Berpesta Hari Pertama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lagu "Putri" dari band Jamrud menutup konser Semesta Berpesta tadi malam di Lapangan PPI Pussenif, Sabtu (17/6/2023) malam. Lagu yang dirilis pada tahun 1997 ini dibawan ciamik oleh Krisyanto dan kawan-kawan.

Ikon rock tanah air, mengguncang panggung dengan lagu-lagu seperti "Pelangi di Matamu" dan "Selamat Ulang Tahun"

Teriakan dari beberapa penonton meminta band asal Cimahi ini menyanyikan lagu "Surti dan Tejo"

"Banyak yang di bawah umur," respon sang vokalis, Sabtu (17/6/2023) malam.

Kendati demikian, penonton larut dalam alunan musik menyanyi bersama dan meyalakan flash light dari gawai masing-masing.

Event berkonsep one stop entertainment yang diselenggarakan RAM Entertainment dan BTV sebagai broadcasting partner, digandrungi anak muda.

Konser Semesta Berpesta pada hari pertama ()

Meski sempat diguyur hujan pada siang hari, animo masyarakat tidak surut untuk menyaksikan penampilan dari bintang tamu hari pertama.

Penonton diajak karoke atau virtual sport, starling (star keliling), semesta waktunya berhadiah dan mendadak cosplay.

Line up hari pertama dibuka oleh /RIF membakan lagu Bunga, Salah Jurusan dan Loe Toe Ye.

Menariknya, band asal Bandung ini membawakan lagu Fix You yang dipopulerkan Cold Play.

Dilanjutkan penampilan Endah n Rhesa membawakan lagu When You Love Someone, Menua Bersama, Pulang ke Pamulang.

Penonton bertepuk tangan dan histeris saat pasangan suami istri ini memainkan gitar bersama.

Setelah 12 tahun meninggalkan grup, vokalis Cokelat, Kikan kembali reuni dengan band yang telah membesarkan namanya.

Dibuka dengan lagu "Hallo-Hallo Bandung" penonton dengan semangat bernyanyi bersama.