Akhrinya Reunian, Marc Klok Ajak Mohammed Rashid Segera Kembali Main di Liga 1, ke Persib Bandung?

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang Persib Bandung sekaligus Timnas Indonesia, Marc Klok akhirnya kembali bertemu dengan mantan rekannya, Mohammed Rashid, di lapangan.

Pertemuan itu terjadi pada saat pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (14/6/2023).

Pertandingan ini menjadi sesuatu yang spesial khususnya bagi Marc Klok karena bisa kembali adu ketangkasan bersama Mohammed Rashid.

Diketahui keduanya adalah duet lini tengah mematikan yang pernah dimiliki Persib Bandung khususnya sepanjang musim 2021/2022.

Kini keduanya kembali dipertemukan, namun dengan seragam dan sisi lapangan yang berbeda.

Marc Klok pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengabadikan momen reuniannya bersama Mohammed Rashid.

Melalui unggahan Instagram miliknya, Marc Klok membagikan foto ketika bertukar jersey dengan pemain yang kini membela Jabal Al-Mokabe itu.

"Disatukan oleh semangat yang sama," tulis Marc Klok dalam keterangan unggahannya, dikutip dari Instagram @marcklok pada Kamis (15/6/2023).

Tak hanya Marc Klok, Mohammed Rashid juga membagikan momen saat pertandingan berlangsung.

"Terima Kasih Indonesia we love you all May Allah bless all your hearts (terima kasih Indonesia kami mencintaimu semua semoga Allah memberkati hati kalian)," ungkap Mohammed Rashid dalam keterangan unggahannya dikutip dari Instagram @moerashid95.

Dalam kolom komentar unggahan Rashid itu, nampak Marc Klok meninggalkan komentarnya.

Pemain naturalisasi asal Belanda itu mengatakan bahwa dirinya berharap Rashid bisa kembali bermain di Indonesia, khususnya Liga 1.

"Soon back to Indonesia @liga1match again! (Segera kembali ke Indonesia, Liga 1 lagi!)," kata Marc Klok.

Komentar Marc Klok itu lantas didukung oleh para suporter Timnas Indonesia, terlebih para bobotoh yang juga merindukan pemain yang pernah mencetak enam gol untuk Persib Bandung tersebut.