Boyong 39 Penghargaan TOP CSR Awards 2023, TJSL PLN Berhasil Berikan Manfaat Besar dan Berkelanjutan

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta, 11 Juni 2023 - Komitmen PT PLN (Persero) Group menerapkan Creating Shared Value melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berhasil membuat perusahaan memboyong 39 penghargaan TOP CSR Awards 2023. Salah satunya ialah penghargaan Top CSR Golden Trophy 2023 karena PLN berhasil menjadi pemenang TOP CSR Awards predikat Star Bintang 5 selama tiga tahun berturut-turut.

Ketua Penyelenggara sekaligus CEO & Pemimpin Redaksi Top Business M. Lutfi Handayani mengatakan, Top CSR Award adalah penghargaan tertinggi bagi perusahaan yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR/TJSL/Community Development, yang efektif dan berkualitas.

Perusahaan penerima penghargaan ini dinilai tidak hanya berhasil menjalankan bisnis semata tetapi mampu memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

"TOP CSR Awards pun bukan sekadar kegiatan penilaian dan pemberian perhargaan semata, namun mengandung banyak proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas CSR perusahaan," kata Lutfi dalam acara penganugerahan bertema 'CSR Innovation Programs for Sustainable Business Growth' tersebut.

Di bawah nahkoda Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam menjalankan program TJSL yang efektif dan berkualitas, membuat dirinya didapuk sebagai Leader on CSR Commitment 2023.

PLN Group juga berhasil memanen penghargaan di lima kategori lainnya seperti 11 TOP CSR Award 2023 on Star 4, empat TOP CSR Award 2023 on Stars 3. Selain itu, PLN menerima penghargaan Kategori Top CSR Awards 2023 on Stars 5 yang merupakan penghargaan tertinggi dengan level sangat ekselen atau luar biasa.

Sehingga PLN mendapatkan lagi satu tropi khusus yakni Top CSR Golden Trophy 2023, karena berhasil menjadi pemenang TOP CSR Awards predikat Star Bintang 5 selama tiga tahun berturut-turut.

Darmawan menyampaikan komitmen PLN untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) mengacu pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Program TJSL PLN melingkupi berbagai sektor dengan program prioritas seperti pemanfaatan sampah menjadi energi (Co-Firing), pemanfaatan _Fly Ash Bottom Ash (FABA), dan Electrifiying Agriculture.

"Hal ini sebagai implementasi dukungan menjaga lingkungan, menggerakkan ekonomi masyarakat yang sejalan proses bisnis perusahaan. PLN tidak hanya menjalankan bisnis kelistrikan semata tetapi juga berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya," ujar Darmawan.

Untuk itu, Darmawan menyebut perolehan penghargaan ini merupakan capaian bersama seluruh insan PLN Group. Dirinya pun mempersembahkan penghargaan ini untuk para pegawai PLN yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, raihan ini akan menjadi motivasi perseroan untuk terus menerangi negeri dan terus hadir memberikan kontribusinya bagi masyarakat sekitar.

"Terima kasih atas penghargaan ini, tentunya ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan PLN untuk terus berkiprah bagi negeri dan berkontribusi untuk masyarakat," tutup Darmawan.