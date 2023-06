Ini Deretan Prestasi David da Silva Sepanjang Musim 2022/2023, DDS Siap Gacor Lagi di Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Penyerang Persib Bandung David da Silva berhasil meraih total delapan penghargaan sepanjang musim 2022/2023.

Pemain asal Brasil ini memang menjelma sebagai salah satu striker mematikan yang dimiliki oleh Persib Bandung saat ini.

Pemain yang akrab disapa DDS ini berhasil membuktikan bahwa namanya memang layak menjadi lini terdepan Maung Bandung.

Sepanjang musim 2022/2023, David da Silva berhasil mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori.

Berikut adalah sederet penghargaan yang diraih David da Silva sepanjang musim 2022/2023:

1. Player of the Month Desember 2022 - BRI Liga 1

2. Player of the Month January 2022 - BRI Liga 1

3. Best footballer Liga 1 Januari 2023 - APPI

4. Best forward Liga 1 2022/2023 - APPI

5. Player of the Season - Persib Awards

6. Top Scorer - Persib Awards

7. Footballers of the Year - APPI

8. Best XI of the Season - BRI Liga 1

Siap Gacor Lagi