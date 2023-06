Harapan Putri Ariani Jika Menang America’s Got Talent Sempat Ditertawakan, Irfan Hakim Punya Firasat

TRIBUNJABAR.ID - Inilah harapan Putri Ariani jika menjadi pemenang di America’s Got Talent 2023, Irfan Hakim langsung ungkap firasat.

Kini ketenaran Putri Ariani pasca sukses mengguncang Americas Got Talent 2023 masih jadi sorotan.

Penyanyi berusia 17 tahun itu kini bahkan memiliki jadwal padat wara-wiri mengisi acara televisi hingga media.

Di sisi lain, perjuangan Putri Ariani di Americas Got Talent 2023 baru dimulai.

Sebagaimana diketahui Putri Ariani tampil di babak audisi live show pada 7 Juni 2023 lalu.

Penampilannya membawakan lagu miliknya sendiri berjudul Loneliness dan lagu Sorry Seems To Be The Hardest Word milik Blue ft Elton John membuat para penonton dan para juri terkesima.

Putri juga berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari juri yang terkenal jutek, Simon Cowell.

Setelah mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell, Putri akan bersaing dengan para talent lain.

Kini, Putri Ariani mengungkap kelanjutan dari ajang pencarian bakat di Amerika Serikat tersebut.

Karena mendapat Golden Buzzer, Putri akan tampil langsung di babak Live Show Semifinal.

Inilah sosok penyanyi asal Indonesia, Ariani Nisma Putri atau Putri Ariani yang mengikuti Americas Got Talent. (Instagram @arianinismaputri)

Hal ini terungkap, saat Putri berbincang dengan Irfan Hakim yang dikutip Tribunjabar.id dari tayangan Youtube-nya deHakims Story, Senin (12/6/2023).

Rupanya Irfan Hakim penasaran soal harapan Putri Ariani jika menjadi pemenang di Americas Got Talent 2023 tersebut.

“Put kalau jadi juara gimana ya?,” tanya Irfan Hakim antusias.

Dengan polosnya, Putri menjawab jika jadi pemenang maka dirinya akan mendapat 1 juta dollar atau sekira Rp 15 miliar.