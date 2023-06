Daftar Harga Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta, Mulai Rp 1,55 Juta, Simak Jadwal dan Cara Belinya

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi asal Amerika Serikat, Charlie Puth akan menggelar konser di Beach City International Stadium, Jakarta pada Minggu (8/10/2023) mendatang.

Konser tersebut bertajuk The "Charlie" Live Experience dan menjadi salah satu rangkaian dari turnya di Asia.

Dilansir dari Instagram PK Entertainment, penjualan tiketnya akan terbagi menjadi tiga yaitu Artist Presale, BCA Presale, dan Public On-sale yang dibuka pada Selasa (13/6/2023).

Adapun tiket konser Charlie Puth ini terbagi menjadi enam kategori.

Ada dua kategori khusus yang menawarkan pengalaman khusus bagi para pembelinya, yaitu kategori Charlie's 'In My Head' Experience dan kategori 'I'm With Charlie' Early Entry Package.

Harga Tiket

Berikut adalah daftar harga tiket konser Charlie Puth di Jakarta selengkapnya:

• Charlie's 'In My Head' Experience (festival): Rp 5.350.000

• I'm With Charlie Early Entry Package (festival): Rp 3.850.000

• VIP: Rp 3.500.000

• Festival: Rp 2.350.000

• Yellow: Rp 1.850.000

• Green Rp 1.550.000

Keuntungan Kategori Khusus