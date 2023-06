Kata-kata Bijak Buddha yang Cocok Jadi Kutipan di Hari Raya Waisak 2023, Bagikan di Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan kata-kata bijak Buddha yang cocok dibagikan jadi kutipan saat memperingati Hari Raya Waisak 2023.

Pada Minggu 4 Juni 2023 umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak 2023 / 2567 BE.

Bagi umat Buddha, Hari Waisak merupakan perayaan paling penting.

Waisak menandakan pencerahan, atau ketika Buddha menemukan makna hidup.

Tak hanya itu, Hari Raya Waisak juga merupakan waktu untuk merefleksikan ajaran Buddha, dan merefleksikan apa arti menjadi seorang umat Buddha.

Baca juga: 30 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2023 Berisi Kata-kata Bijak, Cocok Buat Caption di Medsos

Nah, pada momen Hari Raya Waisak 2023 ini, selain membagikan ucapan selamat Hari Raya Waisak Anda juga bisa membagikan ulang kutipan-kutipan dari Sang Buddha.

Berikut 10 kutipan kata-kata bijak Buddha yang dapat Anda baca dihimpun TribunJabar.id dari metro.co.uk:

1) There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.

(Hanya ada dua kesalahan yang bisa dilakukan seseorang di sepanjang jalan menuju kebenaran; tidak berjalan sepenuhnya, dan tidak memulai.)

2) You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.

(Anda tidak akan dihukum karena kemarahan Anda, Anda akan dihukum oleh kemarahan Anda.)

3) Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

(Jangan tinggal di masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan, konsentrasikan pikiran pada saat ini.)

4) No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.