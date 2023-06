CONSINA Goes To INDOFEST 2023

TRIBUNJABAR.ID, Panggilan untuk seluruh penggiat aktivitas luar ruangan di manapun berada!!

Tahun ini @consinaofficial kembali hadir dalam @indofestofficial 2023 dengan beragam program-program menarik yang akan memanjakanmu mengusung tema A SKY FULL OF SALE DISCOUNT UP TO 70 persen tanpa syarat serta beragam program lainnya yang sayang banget kamu lewatkan!!

Beragam produk-produk terbaik Consina dimulai dari tenda, sepatu, backpack, carrier, aksesoris, dan berbagai produk-produk lainnya bisa kamu dapatkan dengan diskon hingga 70 persen untuk pembelian di Booth Consina Indofest 2023 dari 1-4 Juni 2023.

Selain itu, untuk setiap pembelian minimal 1 Juta kamu berkesempatan mengikuti LUCKY DRAW FIX YOUR GEAR berhadiah 2 Tenda Magnum, 3 Carrier Tarebbi, dan 5 Backpack Day Gone.

Yuk serbu, booth @consinaofficial di Indofest 2023 at Mawar Area, Istora Senayan Jakarta.

Kunjungi www.consina.com untuk berbagai produk-produk terbaik Consina lainnya.