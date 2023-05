Kode Keras Dejan Antonic Bakal Balik ke Persib Bandung? Posting Foto di GBLA

TRIBUNJABAR.ID - Kode keras diberikan Dejan Antonic bakal kembali ke Persib Bandung.

Dejan Antonic sempat dirumorkan akan CLBK (kembali) ke Persib Bandung, tetapi bukan sebagai pelatih.

Persib Bandung kini sudah memiliki pelatih kepala asing yakni Luis Milla.

Dejan Antonic dikabarkan akan kembali ke Persib Bandung untuk menjadi direktur teknik alias dirtek untuk musim 2023/2024.

Kabar itu santer tersiar di jagat maya dan dipanaskan oleh akun-akun media sosial (medsos) yang membahas rumor transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air.

Satu di antaranya oleh akun Instagram @ligawakandaindonesia pada Jumat (19/5/2023).

"UPDATE: Persib Bandung dikabarkan akan menunjuk Dejan Antonic sebagai direktur teknik klub," tulis akun @ligawakandaindonesia.

Selang beberapa waktu setelah rumor tersebut beredar, Dejan Antonic tampak memberi kode melalui akun Instagram pribadinya.

Dejan Antonic melalui Instagram pribadinya pada Senin (29/5/2023), memposting foto dirinya yang tengah berada di markas Pangeran Biru, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat.

Eks PSS Sleman tersebut tampak menyapa suporter Persib Bandung, bobotoh yang menyapanya.

Dejan Antonic mengaku suka mendapat dukungan dan cinta dari para suporter.

"This is why I love my job (Inilah alasan saya mencintai pekerjaan saya, Red)," tulis Dejan Antonic.

Pelatih yang pernah membesut Barito Putera tersebut tentu sudah tidak asing lagi di telinga Bobotoh.

Dejan Antonic pernah menangani Persib Bandung di tahun 2015/2016.