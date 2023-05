Aroma Brasil Tercium di Persib Bandung, Aroma Belanda Malah Memudar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aroma Brasil di Persib Bandung makin kuat terasa menyusul rumor bergabungnya bek Lucas Rocha.

Sebaliknya, aroma Belanda di Persib Bandung justru mulai memudar setelah munculnya rumor Marc Klok hengkang ke PSM Makassar.

Marc Klok dikabarkan akan pindah ke PSM Makassar yang akan main di kompetisi Asia.

Saat ini pemain Belanda yang ada di Persib Bandung adalah Marc Klok, Nick Kuipers dan Ezra Walian.

Sementara pemain Brasil yang membela Persib Bandung adalah David da Silva dan Ciro Alves.

Masuknya Lucas Rocha akan membuat nuansa Brasil makin kental.

Gelandang Persib Bandung, Marc Klok mengaku bersyukur dan merasa bangga telah memainkan semua laga dimusim ini. (Instagram @marcklok)

Mantan kapten tim Muangthong United itu memang dirumorkan tengah dilirik Persib Bandung, untuk mengisi jajaran pemain asing yang masih kurang pada musim Liga 1 2023/2024.

Pemain asal Brasil tersebut, dirumorkan dilirik Persib Bandung usai kerja samanya dangan Muangthong United berakhir pada tahun ini.

Dilihat di akun Instagram resmi @muangthongunited, tim asal Liga Thailand tersebut mengucapkan terima kasih kepada Lucas Rocha atas jasanya selama ini.

"Thank you, all the best," tulis keterangannya dikutip dari Instagram resmi @muangthongunited, Minggu (21/5/2023).

Sebelum mengakhiri kontrak, Lucas Rocha mampu menghantarkan Muangthong United finis di posisi ke-4 Liga Thailand pada musim 2022/2023.

Kala itu, dirinya mampu tampil sebanyak 24 kali dari 30 pertandingan yang dilalui Muangthong United.

Dari banyaknya pertandingan itu, pemain berspesialisasi bek tengah tersebut mampu menciptakan dua gol bersama Muangthong United pada musim lalu.

Dengan prestasinya tersebut, dirumorkan Persib Bandung berencana akan memboyong Lucas Rocha untuk mengisi lini pertahanan Luis Milla pada musim depan.

Terlebih lagi saat ini Persib Bandung, masih memiliki dua jatah pemain asing untuk bisa berkompetisi dengan baik di musim Liga 1 2023/2024.

Di sisi dengan hadirnya Lucas Rocha pada musim depan, tim Persib Bandung akan mempunyai lima pemain asing, seperti David da Silva (Brasil), Ciro Alves (Brasil), Nick Kuipers (Belanda) dan Daisuke Sato (Filipina).(Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama)