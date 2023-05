30 Quotes atau Kata-kata Ucapan Selamat Hari Kenaikan Isa Almasih 2023 dalam Bahasa Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kumpulan quotes atau kata-kata ucapan selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus 2023.

Umat Kristiani akan memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus 2023.

Adapun peirngatan Hari Kenaikan Kristus atau juga disebut Hari Kenaikan Isa Almasih jatuh pada 18 Mei 2023.

Dalam momen ini, Hari kenaikan Isa Almasih dirayakan dengan ibadah hingga berkumpul bersama keluarga.

Selain itu, Anda juga dapat berbagi ucapan selamat Hari Kenaikan Isa Almasih pada orang sekitar atau di media sosial.

Anda juga dapat berbagi ucapan dalam bahasa Inggris.

Berikut 30 Ucapan Kenaikan Isa Almasih 2023 dalam bahasa Inggris dikutip dari berbagai sumber:

1. Jesus was beamed into ascension to show us there is another level up, which we call the life after death. May we all attain his creation.

(Yesus berseri-seri ke kenaikan untuk menunjukkan kepada kita ada tingkat lain, yang kita sebut kehidupan setelah kematian. Semoga kita semua mencapai ciptaan-Nya.)

2. On this Ascension Day, It gives me great joy to tell you that the ascension of Jesus was his way to make us understand that the Lord exists.

(Pada Hari Kenaikan ini, saya sangat bersukacita untuk memberi tahu Anda bahwa kenaikan Yesus adalah caranya untuk membuat kita memahami bahwa Tuhan itu ada.)

3. On Ascension Day, May the blessings of Lord always shine upon you and fill with the clarity you need to improve the life you have been living.

(Di Hari Kenaikan, semoga berkah Tuhan selalu menyinari Anda dan memenuhi dengan kejelasan yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kehidupan yang Anda jalani.)

4. It was such an extraordinary day when Jesus was heading towards the paradise. Lets’ commemorate this day with great wishes and love.