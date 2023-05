20 Kata-kata Bijak Ucapan Selamat Hari Kenaikan Isa Almasih 2023 Bahasa Inggris, Lengkap Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Bagikan kata-kata bijak ucapan selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus 2023 dalam Bahasa Inggris berikut ini.

Pada tanggal 18 Mei 2023 diperingati sebagai Hari Kenaikan Isa Almasih atau Hari Kenaikan Yesus Kristus.

Peringatan ini berdasarkan 40 hari setelah kebangkitan Yesus.

Peringatan Hari Kenaikan Isa Almasih tahun ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 1967 tentang Penetapan Aturan Hari-Hari Libur yang mengalami beberapa perubahan hingga ditetapkan dalam Keppres Nomor 10 Tahun 1971 sebagai hari libur nasional.

Oleh karena itu, salah satu cara memperingatinya bisa dengan membagikan ucapan selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus 2023 di media sosial.

Ilustrasi kata-kata bijak ucapan selamat Hari Kenaikan Isa Almasih 2023. (freepik.com)

Berikut 20 kata-kata bijak ucapan selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya:

1. It’s the day of the Lord’s ascension towards the gates of heaven. Let’s all celebrate this joyous occasion with peace and love in our hearts.

Artinya: "Ini adalah hari kenaikan Tuhan menuju gerbang surga. Mari kita semua rayakan kesempatan yang menggembirakan ini dengan kedamaian dan cinta di hati kita."

2. Although the ascension of our Lord has separated him from us, his blessings will always shine upon those who are pure and faithful.

Artinya: "Meskipun kenaikan Tuhan kita telah memisahkan dia dari kita tetapi berkatnya akan selalu terpancar atas mereka yang murni dan setia."

3. On this Ascension Day let the process of salvation be continued by his faithful devotees.

Artinya: "Pada Hari Kenaikan ini biarlah proses keselamatan dilanjutkan oleh para pemujanya yang setia."

4. While descending into heaven, Jesus has opened a doorway for us to attain salvation. May we all keep his faith in us alive on Ascension day.