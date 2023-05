Sosok Nabila Taqiyyah Calon Pemenang Indonesian Idol 2023 Asal Aceh, Awali Karier di Ome TV

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Nabila Taqiyyah calon pemenang Indonesian Idol 2023 asal Aceh.

Sebentar lagi, ajang pencarian bakat Indonesian Idol akan melahirkan juara baru.

Malam Grand Final Indonesian Idol musim ke-12 itu telah tayang pada Senin (15/5/2023).

Nabila Taqiyyah adalah salah satu grand finalist yang memperebutkan gelar juara dengan lawannya, Salma Salsabil.

Lantas seperti apa sosok Nabila Taqiyyah?

Sosok Nabila Taqiyyah

Nabila Taqiyyah atau akrab disapa Nabilah merupakan penyanyi kelahiran Banda Aceh, 21 November 2025.

Peserta Indonesian Idol XII, Nabila Taqiyyah saat tampil di babak Spektakuler Show 7 Top 8, Senin (20/3/2023). (Instagram @indonesianidolid)

Usianya masih sangat muda yaitu 17 tahun.

Sebelum dikenal sebagai kontestan Indonesian Idol, Nabila Taqiyyah lebih dulu memulai kariernya di Ome TV.

Namanya sempat viral pada 2021 lalu karena membuat seorang tentara Israel menangis saat ia menyanyikan lagu My Heart Will Go On.

Selain itu ia juga membawakan lagu berbahasa Arab berjudul Atouna El Toufoule.

Keviralannya itu membawa Nabila Taqiyyah melenggang ke stasiun televisi.

Ia diundang di acara Kick Andy pada April 2022.

Acara itu sekaligus menjadi debut pertama Nabila Taqiyyah di televisi.