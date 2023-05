Chord Lagu Purunyus, Lagu Sunda Populer yang Dinyanyikan Fanny Sabila, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Purunyus.

Purunyus adalah lagu Sunda yang dinyanyikan oleh Fanny Sabila.

Chord Kunci Gitar Fanny Sabila - Purunyus (Abdi Gaduh Kabogoh Anyar)

Am

Abdi gaduh kabogoh anyar

Dm

Moal eleh kunu tipayun

Am

Nu tipayun jangkung ageung

F

Nu ayeuna jangkung ageung

E Am

Sami ageung na

Am

Teu sangka geuning saruana

Dm

Dasar sabelas dua belas

Am

Ngaku na masih bujangan

F

Padahal atos rimbitan

E Am

Anak na dua

Reff :

Dm Am

Dua kali menangkeun lalaki buaya

E

Gara-gara gampang kapelet

F Am

Ku lalaki...dasar buaya

Dm Am

Dua kali menangkeun lalaki purunyus

E

Gara-gara kuring karayu

F Am

Ku lalaki...dasar purunyus

Am

Abdi gaduh kabogoh anyar

Dm

Moal eleh kunu tipayun

Am

Nu tipayun jangkung ageung

F

Nu ayeuna jangkung ageung

E Am

Sami ageung na

Am

Teu sangka geuning saruana

Dm

Dasar sabelas dua belas

Am

Ngaku na masih bujangan

F

Padahal atos rimbitan

E Am

Anak na dua

[[ORIGINAL CHORD]]

Cm

Abdi gaduh kabogoh anyar

Fm

Moal eleh kunu tipayun

Cm

Nu tipayun jangkung ageung

Ab

Nu ayeuna jangkung ageung

G Cm

Sami ageung na

Cm

Teu sangka geuning saruana

Fm

Dasar sabelas dua belas

Cm

Ngaku na masih bujangan

Ab

Padahal atos rimbitan

G Cm

Anak na dua