Sosok Gabriel Prince Penyanyi yang Fotonya Viral di TikTok Hingga Trending Topic, Beri Klarifikasi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Gabriel Prince yang fotonya viral di media sosial TikTok.

Nama Gabriel Prince tengah menjadi sorotan hingga menjadi trending topic karena foto lawasnya.

Dalam foto yang beredar terlihat Gabriel Prince sedang mencium teman laki-lakinya.

Sontak, foto tersebut membuat warganet heboh.

Tidak tinggal diam Gabriel Prince langsung buka suara melalui akun TikTok pribadinya.

"@so yes… i am straight but hopefully we can all start sharing some more positivity towards one-another because at the end of the day, we’re all humans," tulis Gabriel Prince.

(Jadi ya... saya memang straight, tapi semoga kita semua bisa mulai berbagi lebih banyak hal positif kepada satu sama lain karena pada akhirnya, kita semua adalah manusia.)

Ia pun sempat membantah kabar yang menyebutnya sebagai penyuka sesama jenis.

Sosok Gabriel Prince

Gabriel Prince lahir di Surabaya pada 7 Juli 2004.

Gabriel Prince dikenal sebagai penyanyi, konten kreator, pemeran, hingga model.

Dikutip dari berbagai sumber, Gabriel Prince memiliki darah keturunan Tionghoa.

Gabriel Prince merupakan sulung dari dua bersaudara.

Ia memiliki adik laki-laki bernama Philipus Royce Soerijo Putra