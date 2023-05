Pawai, Panggung, Pasar dan Panen Warnai Kemeriahan Panen Hadiah Simpedes BRI

TRIBUNJABAR.ID,- Kemeriahan mewarnai Panen Hadiah Simpedes (PHS) reguler BRI Kanca Bandung Naripan, BRI Kanca Bandung Asia Afrika, BRI Kanca Bandung Dewi Sartika dan BRI Kanca Bandung Dago yang secara bersamaan melaksanakan acara undian Panen Hadiah Simpedes (PHS) periode semester 2 Tahun 2022, yang diadakan di Atrium 23 Paskal Jl Pasirkaliki Bandung, Sabtu (6/5/23).

Acara PHS diawali dengan pelepasan Pawai yang diiringi kendaraan bermotor dan truk towing yang membawa hadiah grand prize mobil Toyota Avanza, motor dan hadiah lainnya oleh Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono didampingi Branch Office Head BRI Bandung Naripan Sudono, BRI Bandung Asia Afrika R. Mochamad Yogiprayogi, BRI Bandung Dewi Sartika Domma dan Branch Office Head BRI Bandung Dago Affandi Ahmad, di pelataran parkir BRI RO Bandung Jl Asia Afrika Bandung.

Pelepasan Pawai kendaraan bermotor dan truk towing pembawa hadiah oleh Regional Micro Banking Head BRI RO Bandung Moch. Harsono didampingi Branch Office Head BRI Bandung Naripan Sudono.*

Pawai yang diikuti rombongan kendaraan bermotor BRI se-Bandung Raya, diantaranya: BRI Kanca Bandung AH. Nasution, BRI Kanca Bandung Setiabudhi, BRI Kanca Bandung Soekarno Hatta, BRI Kanca Bandung Martadinata dan BRI Kanca Bandung Kopo. Para Manager Bisnis Mikro (MBM), Kepala Unit, dan Mantri BRI. Berlangsung meriah mememuhi luas jalan di Kota Bandung dengan nuansa biru ciri khas BRI.

Adapun pengundian PHS dipandu MC yang luar biasa dan cukup menghibur Ronny Urban dan Sarah membuat suasana semakin hangat dan meriah. Para Pimpinan BRI usai melakukan pawai menuju Paskal, disambut oleh penampilan Barongsai dan grup Band BRINAR yang tampil sangat apik dan menghibur penonton. Acara semakin seru para tamu undangan sangat terhibur dan berinteraktif untuk berjoget bersama menikmati aksi Panggung 3 Pemuda Berbahaya yang berkolaborasi dengan Veni Nurdaisy yang sangat memukau penonton dan juga para pengunjung Atrium 23 Paskal.

Para saksi memeriksa laptop yang masih tersebel sebagai alat pengundian PHS yang sah.*

Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono didampingi Departemen Head Micro Business Banking Firiany Dewi Zairina dan Manager Micro Business Department Titik Wulandari mengatakan acara PHS ini kita laksanakan outdoor dan cukup meriah.

“Kemeriahan ini tentunya kami persembahkan khusus kepada para nasabah yang royal dan tetap setia menyimpan kelebihan dananya untuk ditabung di tabungan Simpedes BRI,”tutur Harsono.

Branch Office Head BRI Bandung Naripan Sudono didampingi Manager Bisnis Mikro (MBM) Dodi Iskandar dan Dhany Aryandie menjelaskan pada PHS kali ini, selain melaksanakan Pawai, Panggung kami juga mengadakan Pasar bagi para UMKM binaan BRI dengan menjual hasil produk dari para UMKM.

Tamu undangan yang melakukan top up program THR BRI memberikan hadiah langsung berupa uang tunai Rp 2 juta s.d Rp 10 juta.* ()

“BRI sangat komitmen terhadap pembinaan, perkembangan dan pemasaran produk para UMKM untuk bisa naik kelas. Mereka semua sudah dipersiapkan cara bertransaksi dengan cashless tidak menggunakan uang cash lagi, tetapi mereka semua menggunakan sistem pembayaran cashless dengan menggunakan scan QR Code dengan QRIS BRI yang cepat dan aman,“ ucapnya.

Sudono menyampaikan, acara ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan saldo dan transaksi melalui penggunaan QRIS. QRIS BRI sangat memudahkan setiap transaksi karena setiap bertransaksi secara otomatis uang akan masuk ke tabungan dan bisa dilihat pada saat itu juga. Tidak perlu memegang uang kemudian pedagang senang karena tidak harus menyiapkan uang kembalian.

Selain itu, kami juga mengadakan Panen Hadiah yang mengundi banyak hadiah, mulai dari grand prize mobil All New Toyota Avanza, 10 unit Sepeda Motor Yamaha New Fino, 11 unit Yamaha MG, 10 unit LED TV 42”, 12 unit Lemari Es, 25 unit Mesin Cuci, serta hadiah hiburan berupa 27 unit LED TV 32’ dengan jumlah hadiahnya cukup banyak ada 96 hadiah serta dooprize bagi tamu undangan.

Foto bersama dengan salam khas BRI sebelum melakukan pawai.* ()

Sudono mengungkapkan pengundian PHS periode 2 tahun 2022, kami memberikan hadiah yang cukup fantastis dengan jumlah unit hadiah cukup banyak. Acara dihadiri mitra bisnis Askrindo, Jamkrindo, Pegadaian dan PNM Bandung.

“Pengundiannya dilakukan langsung oleh nasabah dengan disaksikan pihak Notaris, Dinas Sosial, Kepolisian dan perwakilan BRI dilakukan secara fair dan dilakukan hanya di setiap cabang BRI, sehingga nasabah penabung Simpedes memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hadiah. Nasabah bisa menyaksikan acara tersebut melalui kanal Youtube dan juga bisa nonton langsung secara live streaming di semua unit kerja BRI,’’jelasnya.

Ia menambahkan, pada kesempatan ini kami juga mengadakan program THR BRI, bagi para tamu undangan yang melakukan top up dana dengan mendapatkan hadiah langsung berupa uang tunai 2 juta s.d 10 juta.

Truk towing yang membawa hadiah grand prize mobil Toyota Avanza, motor dan hadiah PHS Periode 2 tahun 2022.*

Pada kesempatan ini, nasabah yang beruntung mendapatkan grand prize Toyota Avanza adalah Supriyatna nasabah Simpedes BRI Unit Padjajaran Bandung Naripan. Hadiah secara simbolis diserahkan oleh Branch Office Head BRI Bandung Naripan Sudono kepada Manager Bisnis Mikro (MBM) Dhany Aryandie yang mewakili pemenang.

Sudono mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh karyawan BRI Kanca Bandung Naripan atas dedikasinya selama bekerja. “Alhamdulillah berkat kinerja yang baik, pertumbuhan nasabah Simpedes BRI Cabang Bandung Naripan, terus meningkat dan tumbuh sangat baik dari tahun ketahun,”katanya.

“Selamat kepada pemenang hadiah grand prize mobil Toyota Avanza dan hadiah lainnya. Kepada nasabah Simpedes BRI yang masih belum beruntung mari tingkatkan terus saldo tabungannya. Cukup memiliki saldo tabungan Simpedes minimal Rp 100 ribu akan mendapatkan peluang dan kesempatan menang pada periode-periode berikutnya,” pungkas Sudono.*