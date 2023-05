Harga Sembako di Pasar-Pasar Subang Mulai Turun, Stok Melimpah, Cukup Hingga Iduladha

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Kapolres Subang. AKBP Sumarni memantau stok dan harga sembilan bahan pokok (sembako) pasca Hari Raya Idul Fitri di Pasar Pujasera dan Pasar Terminal Subang, Rabu (3/5/2023).

AKBP Sumarni melakukan pengecekan stok dan harta sembako didampingi Kasat Samapta Polres Subang AKP Tomy Pidianto, dan Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Subang, Lita Pelitiani.

Mantan Kapolres Sukabumi Kota tersebut mendatangi satu per satu kios mulai kios sayuran, beras, daging dan lainnya. Tak hanya cek harga dan stok, AKBP Sumarni pun belanja sembako di dua pasar tersebut.

Kapolres Subang, AKBP Sumarni, meninjau stok dan mencek harga sembako di Pasar Pujasera, Subang, Rabu (3/5/2023)

AKBP Sumarni mengatakan dari hasil pengecekan yang dilakukannya terhadap stok sembako dalam kondisi aman bahkan melimpah, dan harga sembako mengalami penurunan pasca Hari Raya Idulfitri.

"Penurunan harga sembako karena stok melimpah, dan menurunnya permintaan sembako dari masyarakat pascahari raya Idulfitri. Kami terus memantau harga dan stok sembako bersama DKUPP," ucapnya.

Baca juga: Satgas Pangan Polda Jabar Ungkap Harga Bahan Pokok Sudah Mulai Stabil Setelah Lebaran

Harga beras Rp12.000 hingga Rp13.000 per kg, harga daging ayam broiler Rp36.000 per kg, harga bawang merah Rp 40.000 per kg, harga daging sapi Rp140.000 per kg, serta Rp120.000 per kg untuk daging sapi impor.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Subang, Lita Pelitiani mengatakan harga sembako pascaIdulfitri, sudah stabil dengan rata-rata penurunannya sekitar Rp10.000 per kgnya.

Baca juga: Polda Jabar Pantau Stabilitas dan Ketersediaan Harga Bahan Pokok Pascalebaran, Harga Mulai Stabil

Daging sapi penurunannya dari Rp150.000 menjadi Rp140.000 per kgnya. Bawang merah kisaran Rp30.000 per kg hingga Rp40.000 per kilogramnya. Cabai rawit sudah ada penurunan sekitar Rp10.000 per kg.

"Harga sudah mulai stabil dan stok juga banyak. Sampai Iduladha, stok sembako di Kabupaten Subang aman. Untuk itu, masyarakat untuk bijak berbelanja, tidak perlu panic buying," ucapnya. (*)