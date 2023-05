Satgas Pangan Polda Jabar Ungkap Harga Bahan Pokok Sudah Mulai Stabil Setelah Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Jabar bersama Dispangtan Kota Bandung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Kota Bandung, Rabu (3/5/2023).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar, Kombes Deni Oktavianto, dan Kasubdit Indag AKBP Arief Prasetya bersama jajarannya.

Deni Oktavianto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, harga sembako seperti beras, bawang, cabai hingga daging sapi harganya mulai turun.

"Harganya sudah mulai stabil lagi. Hanya saja ada ayam yang harganya masih tinggi," ujar Deni di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Rabu.

Harga daging ayam berada di Rp 37 ribu per kilogram. Menjelang Idul Fitri, harga daging ayam sempat mencapai Rp 42 ribu per kilogram.

Harga tersebut, kata dia, masih termasuk tinggi dan belum kembali ke harga normal yang berkisar Rp 32 ribu hingga Rp 34 ribu per kilogram.

Baca juga: Polisi Datangi Pasar di Kota Bandung, Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Aman Jelang Lebaran

Pihaknya bakal mendata guna mencari tahu penyebab harga ayam potong masih tinggi.

"Kita bakal kolaborasi untuk pengecekan agar harga melambungnya tidak terlalu jauh. Jadi, kontrol kita menjaga stabilitas harga karena ini berkaitan dengan inflasi," katanya.

Elly Yustina, salah satu pedagang sayuran di Pasar Kosambi mengakui, komoditas bahan pokok seperti bawang merah sudah turun dari Rp 48 ribu per kilogram menjadi Rp 45 ribu per kilogram. Sedangkan harga bawang putih stabil di harga Rp 36 ribu per kilogram.

Harga cabai rawit merah pun turun dari Rp 80 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Cabai keriting dari Rp 60 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

"Sekarang harganya sudah mulai stabil lagi," ujar Elly.

Pedagang lainnya, Edi mengatakan, harga telur masih relatif sama, Rp 29 ribu per kilogram. Sedangkan harga gula dan terigu masih stabil.

Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Rima Rosmiati, mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan membeli barang kebutuhan secara berlebihan.

Saat ini, kata dia, harga sembako masih berada di ambang batas dan tidak terlalu tinggi. Suplai barang pun masih aman, tidak terjadi kelangkaan untuk barang strategis.

"Semua surplus jadi beli secukupnya saja. Untuk harga sembako pun setelah Lebaran ada penurunan khususnya ayam, cabai, dan bawang," ujar Rima. (*)