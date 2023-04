bank bjb Manjakan Agen bjb BiSA! dengan Hadiah Voucher Belanja dan Saldo DigiCash 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - bank bjb selalu memanjakan Agen bjb BiSA! dengan berbagai promo dan banyak program menarik yang menguntungkan, salah satunya melalui Kejar Setoran Agen bjb BiSA!.

Program Kejar Setoran Agen bjb BiSA! adalah program promosi pemberian hadiah dalam bentuk voucher belanja atau saldo DigiCash untuk para Agen bjb BiSA! yang berhasil melayani dan menghimpun jumlah nilai setoran tunai (total amount) terbesar khusus produk tabungan bank bjb selama periode program yang berlaku 20 Maret - 19 Mei 2023.

"Kejar Setoran Agen bjb BiSA! merupakan program yang memanjakan Agen bjb BiSA! dengan memberikan hadiah voucher belanja atau saldo DigiCash sebagai bentuk apresiasi," ujar Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Program Setoran Agen bjb BiSA! berlaku bagi seluruh Agen bjb BiSA! yang terdaftar dan aktif bertransaksi baik yang menggunakan media delivery channel mesin EDC Android atau bjb BiSA! mobile.

Pemenang ditentukan dari jumlah total penerimaan layanan transaksi setoran tunai terbesar melalui pemeringkatan (ranking) di akhir periode program.

Apabila terdapat agen yang memiliki jumlah nilai total penerimaan transaksi setoran yang sama di akhir periode program, maka pemenang ditentukan dari jumlah fee agen tertinggi dari fitur layanan transaksi setoran tunai selama periode program.

Layanan penerimaan setoran tunai yang diperhitungkan kedalam program ini adalah setoran tunai yang dilakukan oleh agen bjb BiSA! yang masuk kedalam produk tabungan bjb Tandamata, bjb Tandamata Gold, bjb Tandamata MyFirst, bjb Tandamata Bisnis, bjb Tandamata Purnabakti, bjb Simpeda, dan bjb TabunganKu.

bank bjb memberikan hadiah Top up DigiCash/ voucher belanja senilai Rp1 juta untuk 2 agen dengan tiering total setoran ≥Rp500 juta, Top up DigiCash/ voucher belanja senilai Rp750 ribu untuk 2 agen dengan tiering total setoran ≥Rp400 juta, Top up DigiCash/ voucher belanja senilai Rp500 ribu untuk 2 agen dengan tiering total setoran ≥Rp300 juta, Top up DigiCash/ voucher belanja senilai Rp250 ribu untuk 5 agen dengan tiering total setoran ≥Rp200 juta, serta Top up DigiCash/ voucher belanja untuk 20 agen dengan tiering total setoran ≥Rp100 juta.

"bank bjb senantiasa memberikan apresiasi dan mendorong Agen bjb BiSA! untuk terus aktif melayani dan menghimpun jumlah nilai setoran tunai (total amount)," kata Widi.