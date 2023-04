Jadwal Semifinal Liga Champions 2022-2023: AC Milan vs Inter Milan, Real Madrid vs Man City

AFP/ODD ANDERSEN

Penyerang Manchester City Erling Haaland (kiri) berduel dengan bek Bayern Muenchen Dayot Upamecano di laga leg kedua babak perempat final Liga Champions Bayern vs Man City di Allianz Arena, Muenchen, pada Kamis (20/4/2023) dini hari WIB. Jadwal semifinal Liga Champions musim ini bakal menyajikan duel rematch Real Madrid vs Manchester City dan partai derbi AC Milan vs Inter Milan.