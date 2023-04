30 Kata-kata Bijak Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya, Buat Caption

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan kata-kata bijak ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris, cocok dijadikan caption di media sosial.

Tak lama lagi, umat Muslim akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023.

Berdasarkan kalender Islam, Lebaran 2023 atau Idul Fitri 2023 diprediksi jatuh antara 21/22 April 2023.

Untuk menyambut momen bahagia tersebut, tak lengkap rasanya jika tak berbagi ucapan selamat Lebaran.

Selain dikirim ke keluarga, Kamu juga bisa membagikan ucapan selamat Idul Fitri ini ke pengikutmu di media sosial.

Supaya lebih berkesan, ucapan selamat Idul Fitri 2023 disampaikan lewat kata-kata bijak dalam Bahasa Inggris.

Ucapan selamat Idul Fitri dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Eid Mubarak atau Eid Fitr.



Kata-kata bijak ucapan selamat Idul Fitri dalam Bahasa Inggris ini juga cocok dijadikan caption di media sosial.

Berikut Tribunjabar.id himpun 20 kata-kata menyentuh ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya, dilansir dari berbagai sumber.

1. May Allah always keep blessing you and giving you strength at every important step in your life. Eid Mubarak!

Semoga Allah selalu memberkatimu dan memberimu kekuatan di setiap langkah penting dalam hidupmu. Selamat Idul Fitri!

2. May this Eid bring blessings for the entire humanity so that we can walk on the path of peace and harmony. Eid Mubarak!

Semoga Idul Fitri ini membawa berkah bagi seluruh umat manusia sehingga kita dapat berjalan di jalan yang damai dan harmonis. Selamat Idul Fitri!

3. On this holy day of Eid ul- Fitr, I pray Allah to grace our homes with warmth and peace.

Pada hari suci Idul Fitri ini, saya berdoa agar Allah memberkati rumah kita dengan kehangatan dan kedamaian.