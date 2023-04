Harga Cabai Merah di Cimahi Naik Menjadi Rp 80 Ribu Per Kilogram Dalam Sehari, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Harga cabai merah di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, mengalami kenaikan yang siginifikan dalam waktu satu hari hingga menyentuh Rp 80 ribu per kilogram.

Hal tersebut diketahui saat Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi memantau harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) menjelang Lebaran, Senin (17/4/2023).

Kepala Disdagkoperind Kota Cimahi, Dadan Darmawan, mengatakan, melonjaknya harga cabai merah jenis tanjung saat menjelang Lebaran tersebut diduga akibat pasokan ke pedagang di Kota Cimahi tersendat.

"Harga cabai merah jenis tanjung loncat pada hari ini menjadi Rp 80 ribu per kilogram, padahal sehari sebelumnya hanya Rp 50 ribu per kilogram," ujar Dadan.

Dengan tersendatnya pasokan cabai merah tersebut, kata dia, kebanyakan pedagang di Pasar Atas Baru tidak mendapat barang sehingga wajar jika harganya naik signifikan.

"Kebanyakan pedagang malah tidak dapat stok cabai tanjung ini, jadi agak langka. Mungkin karena banyak permintaan. Tapi di sisi lain pasokan kurang, Cimahi kan mengandalkan dari pasar induk," katanya.

Dengan kondisi itu, pihaknya memprediksi pergerakan harga cabai merah ini akan menanjak hingga mendekati momen Lebaran. Namun kondisi ini diharapkan tidak sampai terjadi.

"Kalau soal harga, mudah-mudahan enggak terlalu melonjak. Kita terus pantau setiap hari oleh petugas di tiap pasar," ucap Dadan.

Kendati demikian, pihaknya memastikan ketersediaan pangan yang lainnya bakal mencukupi kebutuhan masyarakat jelang Lebaran 2023 dan harga kepokmas seperti daging sapi dan daging ayam masih tetap stabil.

"Terkait harga pangan yang lain belum ada pergerakan signifikan. Di antaranya harga daging sapi Rp 140 ribu per kilogram, daging ayam Rp 35 per kilogram, dan telur ayam Rp 27 ribu per kilogram," ujarnya.

Atas hal tersebut, kata Dadan, tingkat kunjungan ke pasar diperkirakan akan melonjak pada H-2 Lebaran karena banyak masyarakat yang akan membutuhkan kepokmas untuk Lebaran.

"Dibanding hari biasanya memang sudah terasa ramai sekarang ini. Sepertinya puncak kunjungan ke pasar itu H-2 karena butuh waktu untuk memasak. Apalagi Cimahi banyak pendatang dan mereka akan mudik," kata Dadan. (*)