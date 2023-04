20 Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Pasang Jadi Caption Instagram

TRIBUNJABAR.ID - Sampaikan ucapan selamat Idul Fitri 2023 seperti contoh kata-kata dalam Bahasa Inggris berikut ini.

Dalam hitungan hari, umat Muslim akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 H atau yang bertepatan dengan 1 Syawal.

Organisasi Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April 2023.

Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan mengumumkan waktu Idul Fitri 2023 setelah menggelar sidang isbat.

Salah satu tradisi dalam merayakan Idul Fitri yaitu saling memberikan ucapan selamat.

Ucapan selamat tersebut bisa disampaikan langsung maupun tidak langsung seperti melalui media sosial.

Berikut adalah contoh kata-kata ucapan selamat Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris yang singkat dan artinya:

1. Eid Mubarak! Wish you all a very happy and peaceful Eid.

Artinya: "Selamat Hari Raya Idul Fitri! Semoga kalian merayakan Idul Fitri ini dengan bahagia dan damai."

2. Wishing a very Happy Eid Mubarak 2023.

Artinya: "Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2023."

3. Eid Mubarak! May Allah give us His mercy to make it a purposeful Eid for all of us.

Artinya: "Selamat Idul Fitri! Idul Fitri! Semoga Allah memberikan kita rahmat-Nya untuk menjadikannya Idul Fitri yang penuh arti bagi kita semua."

4. Happy Eid Al-Fitr! Wishing you good times with your loved ones.