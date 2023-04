Once Mekel Ungkap Hubungannya dengan Ahmad Dhani Saat Ini Setelah Berseteru Soal Royalti

TRIBUNJABAR.ID - Once Mekel buka suara soal hubungannya dengan Ahmad Dhani setelah perseteruan yang terjadi soal royalti.

Once Mekel mengibaratkan hubungannya dengan Ahmad Dhani bak hubungan antar dua negara.

"Kaya negara aja. Gini loh, hubungan antar negara itu harus dibatasi dalam ruang-ruang," Kata Once Mekel dikutip dari YouTube Authenticity ID, Jumat (14/4/2023).

"Ada ruang dagang, ada ruang diplomasi bidang A, bidang B. Buat gue, hubungan dengan teman gue ini harus seperti itu. Dalam per ngeband-an, permusikan, isu hak cipta yang belakangan merebak," lanjutnya.

Meski begitu, Once Mekel sebagai teman, hubungannya dengan Ahmad Dhani baik-baik saja.

"Ya baik-baik, up and down, sekarang kayaknya lagi down, karena capek manggung, lagi bosen aja, main bareng," ucap Once. "Sebenarnya pada dasarnya baik-baik aja," imbuhnya.

Once Mekel mengatakan, sejak bergabung dengan Dewa 19, ia sudah tahun bahwa menjadi bagian di dalam sebuah band tidak bisa semua hal cocok.

Karena hal demikian, ia pun berusaha memaklumi setiap ada perbedaan.

"Ketika gue masuk band Dewa, gue melihat ada satu sisi gue nyambung, sisi lain enggak terlalu sebenarnya," kata Once.

"Cuma karena pengalaman- pengalaman sebelumnya, gue merasa main musik bareng ya seperti itu. Di bagian kita klik, kita jalan, di bagian enggak klik, kita mesti terima. Enggak bisa semuanya nyambung," lanjutnya.

Sementara itu, Ahmad Dhani pun mengungkap kondisi hubungannya dengan Once Mekel.

Suami Mulan Jamela itu mengatakan bahwa hubungannya dengan Once Mekel baik-baik saja sebagai teman.

"Gini loh, saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it's only a business," kata Dhani di kawasan Thamrin.

"Jadi kalau berteman, ya biasa aja berteman. Enggak ada permasalahan," sambungnya.

