Inilah Penampakan Jersey Terbaru Persib Bandung saat Hadapi Persikabo 1973 di Stadion GBLA Besok

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan akan menggunakan jersey terbarunya pada laga pamungkas melawan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (15/4/2023).

Hal itu dibenarkan oleh Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama.

Adhi Pratama menjelaskan, jersey baru tersebut digunakan Persib Bandung sebagai bentuk penghormatan kepada kiper senior I Made Wirawan yang akan pensiun pada laga melawan Persikabo 1973.

"Besok kami direncanakan akan menggunakan jersey terbaru ini. Dan tentunya kami akan menggunakan jersey utama atau kostum biru," kata Adhi Pratama saat ditemui di Graha Persib, Kota Bandung, Jumat (14/4/2024).

Sebelumnya, Persib Bandung baru saja meluncurkan jersey terbarunya yang bertemakan "Inspired by the 90’s, Worn by The Futurist" atau retro era-90 an.

Untuk jersey utama, Persib Bandung akan menggunakan kostum berwarna biru-biru yang bercorak flannel yang sangat identik dengan era 90-an.

Meskipun memiliki warna yang sama, logo Persib Bandung untuk jersey utama terbaru ini akan berada di tengah dada bukan di kiri seperti sebelumnya.

"Untuk jersey kiper, masih kami diskusikan akan menggunakan yang mana untuk pertandingan besok," jelasnya. (*)

Baca berita-berita Persib Bandung di Tribunjabar.id