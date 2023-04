Puisi Mengharukan dari Bobotoh untuk Kiper Persib Bandung I Made Wirawan yang Akan Gantung Sepatu

TRIBUNJABAR.ID - Inilah pesan haru bobotoh untuk kiper Persib Bandung, I Made Wirawan yang akan pensiun.

Persib Bandung telah mengumumkan bahwa pertandingan terakhir Persib Bandung di Liga 1 2022/2023 ini juga akan jadi laga pamungkas I Made Wirawan.

I Made Wirawan akan melakoni laga pamungkasnya melawan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (15/4/2023) mendatang.

Sosok I Made Wirawan dimata bobotoh begitu sangat berperan penting selama berada di Persib Bandung,

Kiper asal Bali ini telah berjasa membawa Persib Bandung menjuarai Liga 1 Super Indonesia 2014 dan Piala Presiden 2015.

Dalam unggahan Persib Bandung yang mengumumkan I Made Wirawan akan gantung sepatu pun langsung dibanjiri bobotoh.

Mereka mengucapkan terima kasih pada kiper yang setia mengorbankan waktunya bersama Persib Bandung selama 11 tahun.

Tak hanya itu, ada bobotoh yang membuat puisi khusus untuk I Made Wirawan tersebut.

Dalam puisi tersebut menyebutkan bahwa pengorbanan I Made Wirawan sangat penting.

Bobotoh juga memiliki banyak kenangan dengan kiper senior Persib Bandung itu.

Mereka berjanji tak akan melupakan jasa dan pengorbanan seorang I Made Wirawan.

@dai***.

Engkau terlahir dari luar pulau ini..

Datang kemari dan memberikan banyak prestasi..

Kehadiranmu membawa warna bagi kami..

Dengan pengorbananmu yang sangat berarti..

Segala keringat yang telah berkucuran..

Segala hal yang tak pernah terlewatkan..

Begitu banyak kenangan yang takkan kami lupakan..

Kini semua akan berakhir dengan perpisahan..

PUISI SPECIAL FOR @made_wirawan

FROM ME admin @persibasia @daisukesato11_

@syh***.

Our Legend.

@uci***.

Tidak banyak pemain yg bertahan di club liga Indonesia selama 10 tahun/musim,apa lg pemain tsb bukan asli putra daerah, jika itu ada, pemain itu pasti pemaen spesial, bukan hanya karena kualitasnya sbg pemain, tp juga karena rasa cinta pemain tsb kpd club , kpd fans dan bgtu juga sebaliknya @made_wirawan #respect legend.