Momen Lebaran Ditinggal ART Justru Ditunggu-tunggu Wulan Guritno: Saatnya Jadi Ibu Rumah Tangga

Wulan Guritno ditemui disela-sela acara jumpa pers series original Viu Pretty Little Liars 2 di CGV Grand Indonesia, Tanah Abang Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Lebaran tiba, berarti jadi ibu rumah tangga sepenuhnya.

Hal itu yang kini dijalani oleh Wulan Guritno.

Namun, momen ini yang kadangkala justru dinanti Wulan Guritno untuk sesekali merasakan jadi ibu rumah tangga, setidaknya setahun sekali.

Momen itu baru ia rasakan ketika Lebaran tiba saat ditinggal asisten rumah tangga (ART) yang pulang kampung.

"Jujur aku punya karir, pekerja, tapi aku seorang ibu. Momen seperti Lebaran pada saat tidak ada ‘mbak’, aku ngerjain semua sendiri, termasuk mengurus anak-anak," kata Wulan Guritno di Alam Sutera di Tanggerang Selatan, Selasa (11/4/2023).

Wulan menyebutkan bahwa sebenarnya ditinggal ART saat Lebaran justru menjadi momen yang dia tunggu-tunggu setahun sekali ketika harus menjadi seorang perempuan yang lain.

"Biasanya kan di lapangan syuting, kerja di kantor, nggak masalah setahun sekali merasakan membersihkan rumah sendiri," kata Wulan lagi.

Di sisi lain, ibu dari tiga anak ini merasa jika menjadi seorang ibu tidaklah mudah.

Apa lagi dalam mengurus anak, seorang ibu akan mencurahkan seluruh hati dan energinya.

"Kita bekerja juga pakai perasaan, cuma beda. Ini itu (mengurus anak) fisik dan mental benar-benar dipakai dan tidak semudah itu," ujar Wulan.

Ia pun mengungkapkan rasa kagumnya pada para ibu rumah tangga.

"Makanya aku salut dengan orang-orang yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Selama 24 jam mengurus rumah, anak dan suami. I dont think have doi it," katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com