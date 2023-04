Ini Daftar Pemenang Persib Award 2023, Termasuk Robi Darwis, David da Silva, dan Marc Klok

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung kembali menyelenggarakan acara Persib Award.

Pada tahun ini, ajang penghargaan untuk mengapresiasi perjuangan pemain sepanjang musim kompetisi Liga 1 2022/2023 ini diadakan di GOR C-Tra Arena, Kota Bandung, Kamis, 13 April 2023.

Beberapa kategori penghargaan yang diberikan kepada para pemain Persib adalah Player of The Season, Breakthrough Player, Favorite Player, Favorite Young Player, Goal of The Season, Best Goal Celebration, Match of The Season dan Top Scorer.

Pemain-pemain yang dinilai telah menampilkan performa terbaik sepanjang musim ini seperti David da Silva, Ciro Alves, Daisuke Sato, Robi Darwis hingga Beckham Putra masuk sebagai nominee Player of the Year pada Persib Awards 2023 kali ini.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini ajang penghargaan ini juga memberikan penghargaan Lifetime Achievement yang secara khusus didedikasikan kepada Dr. H. Dada Rosada, S.H., M.Si., Wali Kota Bandung 2003-2013 dan Ketua Umum PERSIB 2003-2008.

Dada Rosada berperan dalam alih status Persib dari klub amatir ke profesional dengan membidani kelahiran PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) serta menginisiasi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk Persib pada tahun 2009.

Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, dalam kesempatan tersebut mengatakan, pada kompetisi Liga 1 2022/2023 tentunya semua pemain dan ofisial tim telah memberikan seluruh kemampuan terbaiknya untuk Persib hingga berada di posisi atau peringkat saat ini.

Karena itu, mereka semua layak mendapatkan penghargaan serta apresiasi dari manajemen dan bobotoh.

“Melalui kegiatan Persib Award ini, kami dari manajemen dapat memberikan penghargaan dan apreasiasi kepada semua pemain yang telah berjuang maksimal untuk Persib selama pelaksanaan kompetisi Liga 1 2022/2023,” ujar Teddy, dikutip dari laman resmi Persib.

Selain penghargaan bagi para pemain dan Lifetime Achievement untuk Dada Rosada, Persib juga turut mengapresiasi peran media yang tak terpisahkan dalam perjalanan klub selama ini dengan mengadakan lomba foto dan artikel.

Para pewarta Persib, baik wartawan tulis maupun foto, akan bersaing memenangkan penghargaan The Best Photo dan The Best Article.

Para pemenang ditentukan melalui penilaian dewan juri dan manajemen Persib.

“Sebagaimana para bobotoh, teman-teman media juga turut memegang peranan penting dalam perjalanan Persib selama mengarungi pentas sepak bola di tanah air."

"Melalui Persib Awards, kami ingin menunjukkan rasa terima kasih kami atas kontribusi mereka."