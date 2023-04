Marc Klok Ucapkan Hatur Nuhun Pada Bobotoh Persib Bandung Jelang Laga Kontra Persikabo 1973

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan menjalani laga pamungkas di kompetisi Liga 1 2022/2023.

Persib bandung akan menghadapi Persikabo 1973 pada Sabtu (15/4/2023).

Menjelang pertandingan terakhir, gelandang Persib Bandung Marc Klok pun mengucapkan terima kasih, termasuk pada bobotoh.

Marc Klok menyebut bobotoh berperan penting selama Persib Bandung bertanding.

Gelandang asal Belanda itu pun mengatakan bahwa bobotoh adalah salah satu pendorong Persib Bandung meraih kemenangan.

"As the final game of the season approaches, I'm filled with gratitude for our incredible fans who have been our driving force all along (Menjelang pertandingan terakhir musim ini, saya sangat berterima kasih kepada para penggemar kami yang luar biasa yang telah menjadi kekuatan pendorong kami selama ini) kata Marc Klok dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (12/4/2023).

Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 10 itu bertekad mengakhir laga musim ini dengan kemenangan.

Ia dan skuad Persib Bandung lainnya berjanji akan memberikan yang terbaik nantinya saat menghadapi Persikabo 1973.

"We're determined to end this season on a high note and give it our all on the field. Thank you for your unwavering support! (Kami bertekad untuk mengakhiri musim ini dengan nada tinggi dan memberikan segalanya di lapangan)," lanjutnya.

Marc Klok tampaknya tak bosan berterima kasih pada sejumlah pihak yang selalu mendukungnya dan Maung Bandung.

Adapun, ia juga berharap Liga 1 musim depan dapat lebih sukses dan memberikan yang terbaik.

"Thank you for your unwavering support! Here's to an even more successful season next year, with the ultimate goal of becoming champions (Terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan! Ini untuk musim yang lebih sukses tahun depan, dengan tujuan akhir menjadi juara)," pungkasnya.

Sebagai informasi, Persib Bandung kini berada diposisi ketiga klasemen Liga 1 dengan nilai 62.

Sebelumnya, Persib Bandung berada diposisi kedua.